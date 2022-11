Genesis zaubert mit Solardach grünen Luxus in die Electrified G80 Limousine

Der elektrifizierte Genesis G80 wird von einem dualen Motor mit jeweils 136 kW hinten und auch vorne angetrieben. Die Systemleistung beim G80 electrified liegt bei maximal 370 PS (272 kW). Die kombinierte Reichweite von 520 Kilometern, wenn man ausschließlich innerorts fährt, kann man bis zu 630 Kilometer erreichen.

Genesis Electrified G80

Das maximale Systemdrehmoment wird mit 700 Newtonmetern angegeben. Den Sprint von 0 auf Tempo 100 schafft der allrad-getriebene Genesis in beeindruckenden 4,9 Sekunden. Erst bei 225 km/h ist Schluss mit lustig. Das elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial kümmert sich stets um ausreichende Traktion und das adaptive Fahrwerk stellt sich schon im Vorfeld auf den nächsten Straßenabschnitt ein.

Verschiedene Fahrmodi, die unter anderem einen SPORT Modus beinhalten, machen den neuen Genesis G80 Elektro zum sportlich-komfortablen Begleiter. Mit seinem One-Pedal-Drive-System sind Cityfahrten und und Stausituationen leicht mit einem Fuß zu handeln.

In der Basis startet der elektrifizierte Genesis G80 bei 69.200 Euro. Darin beinhaltet sind bereits Voll LED-Scheinwerfer, die typischen doppelstufigen QUAD-Leuchten gibt es wahlweise mit Fernlicht-Assistent. Optional kann sich der Nutzer sich für ein Solardach entscheiden, dafür müssen 1.670 Euro Aufpreis bezahlt werden.

Über das Solardach ist dann zusätzliche Energie für den Akku-Satz verfügbar. Über ein Jahr hinweg betrachtet lässt sich damit die Reichweite um 1.150 Kilometer steigern. Das Laden am Netz passiert ultraschnell mit 400 / 800 Volt Technologie. So lädt dieser Genesis an einer Ladesäule mit 350 kW in nur 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Eine Wärmepumpe sorgt für die Rückgewinnung der Vorwärmenergie. Externe Geräte können mit der VEHICLE TO LOAD Funktion geladen werden.

Den Innenraum erreicht der Fahrer über einen sogenannten Komfort-Einstieg. Das 12,3-Zoll-3D-Instrumenten-Display mit 3D Ansicht lässt sich komplett ausschalten. Das Disyplay des Infotainment-Systems misst stolze 14,5 Zoll. Moderne Assistenzsysteme in Hülle und Fülle sind auch an Bord, Selbst Teilautonomes Fahren ist mit dem G80 möglich.

Technische Daten:



Motorart: Elektro

Leistung maximal in kW (Systemleistung): 272

Leistung maximal in PS (Systemleistung): 370

Drehmoment (Systemleistung): 700 Nm

Antriebsart: Allrad

Beschleunigung 0-100km/h: 4,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Reichweite WLTP (elektrisch): 520 km

CO2-Wert kombiniert (WLTP): 0 g/km

Verbrauch kombiniert (WLTP): 19,1 kWh/100 km

Batteriekapazität (Brutto) in kWh: 87,2

Ladeleistung (kW): AC:2,3-11,0 DC:50,0-350,0

Kofferraumvolumen normal: 354 l

Leergewicht (EU): 2.325 kg

Zuladung: 445 kg

Garantie (Fahrzeug): 5 Jahre

Länge x Breite x Höhe: 5.005 mm x 1.925 mm x 1.470 mm

Grundpreis: 69.200 Euro

