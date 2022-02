Genesis G70 Shooting Brake (2022)- Koreanische Edel-Marke beeindruckt mit einem Knack-Po

Genesis G70 Shooting Brake – Ein richtig schönes Hinterteil

Kurz nach dem Markteintritt in Europa bringt die koreanische Edel-Marke schon das fünfte Modell. Der Genesis G70 Shooting Brake ist in meinen Augen das am schönsten gezeichnete Auto der Premium-Marke. Die spezielle Form des Hecks ist eine spannende Symbiose aus Flexibilität, Nutzwert und Eleganz. Schon auf den ersten Blick gefällt die europäisch anmutende Designsprache. Das gilt für das Blechkleid genauso wie für den Innenraum mit den präzise verarbeiteten, hochwertigen Materialien. Wir haben den zu Preisen ab 40.000 Euro erhältlichen Premium-Shooting-Brake über 14 Tage hinweg im Alltag unter die Lupe genommen.

Europäisches Design

Design Merkmale wie der sogenannte „Crest“ Grill, die Quad LED-Scheinwerfer, der dynamisch gezeichnete Dachverlauf und nicht zuletzt das Heck mit dem scheinbar schwebenden Spoiler und dem einzigartigen Leuchtendesign verleihen dem G70 einen unverwechselbaren Auftritt. Das Heck ist definitiv die Schokoladenseite des G70 Shooting Brake. Hier könnte auch eine Porsche, ein Audi, BMW oder auch ein Mercedes stehen, würde man das Markenlogo entfernen. Ist so viel Design-Lobhudelei gerechtfertigt ? Ja!

Premium-Innenraum

Fahrerorientiert und ergonomisch haben die Designer das Cockpit gestaltet. Was viele freuen wird: Es gibt in diesem Genesis noch richtige Schalter. Dazu schön groß und in wertigen Materialien. Zum Teil mit metallischer Einfassung im Stil feiner Uhrmacherkunst. Für die Steuerung über den Touch-Screen steht ein 12,5 Zoll Bildschirm ein wirklich intuitiv bedienbarem Menü bereit. Gegen Mehrpreis gibt es eine 3D-Ansicht für das Display hinter dem Lenkrad. Im Testwagen sind die Sitze mit Nappa-Lederbezug verbaut, die hohen Sitz-Komfort, Sitzheizung und Sitzkühlung bieten. Die aufpreispflichtige Lexicon-Premium-Soundanlage verwöhnt mit ihren 15 Lautsprechern die Gehörgänge.

—————-

Schau gern auch mal bei unserem Kooperationspartner Null-Leasing.com vorbei, hier findest du eine große Auswahl an Fahrzeugen. https://www.null-leasing.com/leasing-…

(*Werbung)

—————-

Während man vorn feudal im 4,68 Meter langen Mid-Size-Shooting-Brake sitzt, geht es hinten etwas enger zu. Das gilt für den Fußraum, ebenso, wie für die Kopffreiheit im nur 1,40 Meter hohen G70 SB. Mit seiner Körpergröße von 1,86 Meter kann der Autotester hier nur mit angewinkelten Beinen sitzen, was eine komplette Auflage der Oberschenkel auf der Sitzfläche verhindert. Auf den beiden äußeren Plätzen passt aber noch eine handbreit zwischen Kopf und Fahrzeugdach. In der Mitte könnte man mit dieser Körpergröße nicht sitzen. Abstriche muss man hinten jedoch nicht machen bei der Qualitätsanmutung, die hier genauso toll ist, wie auf den vorderen Plätzen. Die nach hinten leicht abfallende Dachlinie nimmt auch Einfluss auf Größe und Form des Gepäckraums.

Trotzdem stehen hier – je nach Stellung der per Fernentriegelung 3-fach-geteilt umlegbaren Rücksitzlehnen zwischen 465 und 1.535 Liter zur Verfügung. Wenn man diese Werte vergleicht mi anderen Shooting Brake Modellen, wie dem VW Arteon (455 – 1.635 Liter), dem Mercedes CLA (505 – 1.350 Liter) oder dem Kia ProCeed (595 – 1.545 Liter) kann der Genesis gut mithalten. Die elektrische Heckklappe mit Gestensteuerung ist ein Teil der empfehlenswerten Luxus-Ausstattung (3.040 Euro). Übrigens auch im Gepäckraum setzt sich die edle Anmutung fort.

245 PS starker Turbo-Benziner verbraucht im Test 10,5 Liter

In der Basis ist der Genesis G70 mit einem 2.0 Liter Turbo-Benziner versehen, der eine Leistung von bis zu 197 PS bereitstellen kann. Gegen Mehrpreis gibt es einen 2,2 Liter Turbo-Diesel mit einer Leistung von 200 PS. Unser Testwagen wird mit einem 245 PS leistenden 2.0-Liter-Turbo-Benziner befeuert. Der kostet inklusive Allradantrieb 6.350 Euro zusätzlich. Diese Maschine beschleunigt den rund 1,7 Tonnen wiegenden Koreaner über die serienmäßige, mehr komfortabel als schnell schaltende, 8-Gang-Automatik in in 6,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Schluss mit lustig ist erst bei 235 Stundenkilometern. Als WLTP-Norm-Verbrauch gibt Genesis 9,3 bis 9,6 Liter an. Auf unseren gemischten Testfahrten haben wir im Schnitt 10,5 Liter Super verbraucht. Wer darauf aus ist, den Verbrauch zu minimieren, der kann den WLTP-Wert erreichen. Aber unser Alltagsverbrauch dürfte realistisch sein und damit im Vergleich doch etwas hoch. Wer öfter lange Strecken fährt, wird daher mit dem 200-PS-Diesel besser beraten sein. Erst ab 2025 sollen die Antriebe elektrifiziert sein. Die Fahrdynamik des Allradantriebs hat uns in Kombinationen mit der Fahrwerkabstimmung auch auf schnell gefahrenen Bergstrassen überzeugt. Die Karosse verneigt sich dabei kaum. Der Fahrer kann aus vier Fahrmodi von Eco, Komfort, Sport und Sport+ wählen. Mit ihnen wird auch Einfluss genommen auf die Abstimmung der elektrisch regulierbaren Dämpfer (weiterer Bestandteil der Luxus-Ausstattung). Moderne Assistenzsysteme für zusätzlichen Komfort und noch mehr Sicherheit gibt es über das 3.500 Euro kostende Technik-Paket.

Premium auch bei Service und Wartung

Nach dem Motto „we come to you“ bietet Genesis einen aussergewöhnlichen Service: Wer Interesse an den Genesis-Modellen hat, der kommt die koreanische Luxus-Marke maximal entgegen. Denn die Testwagen werden zu Probefahrten auf Wunsch bis vor die Haustür der Interessenten gebracht. Das geht auch nach dem Kauf weiter. Denn ein 5-Jahres-Service sorgt für einen Rundum-sorglos-Feeling, das den Genesis-Eignern Zeit und nervige Wege spart, weil das Auto zum Service abgeholt und wieder gebracht wird. Während dieser Zeit wird man auf Wunsch mit einem Ersatzwagen versorgt. Auch die Garantie erstreckt sich über 5 Jahre (bis 75.000 km). Aktuell gibt es in Deutschland nur einen Vertriebsstandort in München. Dort steht ein persönlicher Betreuer bereit. Gekauft wird online und zu fixen Preisen, damit alle Kunden gleich behandelt werden und die Restwerte nicht leiden. Wie gut das funktionieren kann, beweist schon seit Jahren die Marke Dacia, die nicht zuletzt wegen eine Null-Rabatt-Politik immer wieder unter den Besten bei den Restwerten rangiert.

Preise und Wettbewerb

Auch wenn die Preise für den Genesis G70 Shooting Brake inklusive 5 Jahre Garantie und Wartung bei 40.300 Euro beginnen, schafft es unser voll ausgestatteter Testwagen auf rund 62.000 Euro. Aber im Unterschied zu den Basis-Preise der deutschen Premium-Hersteller ist der Genesis auch in seiner Grundversion schon umfangreich ausgestattet. Zum Vergleich: Der VW Arteon kostet mir seiner 320 PS Maschine in der Basis 63.500 Euro. Den Porsche Panamera Shooting Brake gibt es mit dem 330-PS-Antrieb ab 97.000 Euro. Mercedes verlangt für den CLA Shooting Brake mit 224 PS Leistung in der Grund-Ausstattung 42.500 Euro. Wer Bedenken hat, wie sich die Restwerte der Genesis-Modelle entwickeln, der könnte sich passende Leasing-Angebote anschauen, mit denen der dieses Risiko abwälzen kann.

Fazit

Der G70 Shooting Brake ist ein richtig schönes Mid-Size-Premium-Auto mit hohem Nutzwert und konkurrenzlosem Service-Paket, das im Preis beinhaltet ist. In meinen Augen, ein attraktives Angebot. Meine Kritik: der Verbrauch der 245-PS-Maschine könnte sparsamer sein. Trotzdem: Wenn Genesis so weiter macht, wird den Koreanern der Weg zu den deutschen Premium-Kunden offen stehen.

Technische Daten:

Genesis G70 Shooting Brake



Motor 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner

Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik; Allrad

Leistung 180 kW/245 PS

Max. Drehmoment 353 Nm

Außenmaße (L/B/H) 4685/1850/1400 mm

Leergewicht/Zuladung 1712/523 kg

Kofferraumvolumen 465 bis 1535 l

Beschleunigung (0-100 km/h) 6,9 s

Höchstgeschwindigkeit 235 km/h

Verbrauch auf 100 km 9,3 l S (WLTP)

Basispreis (Testwagen) 49.690 Euro