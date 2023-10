In den 1950er Jahren eroberte der legendäre Fiat 600 die Straßen und wurde schnell zum Liebling zahlreicher Familien. Lange ist das her. Im Juli 2023 schlägt der italienische Autohersteller mit dem 600e ein neues Kapitel auf: Der neue Fiat 600e ist ein vollständig elektrisches Modell, das mit einem stilvollen Design, seiner ordentlichen Reichweite und innovativen Funktionen gut ankommen könnte. Schon sein technischer Bruder, der Jeep Avenger, wurde in kürzester Zeit zum meistverkauften Jeep.

Elektrisches Fahrvergnügen im kompakten Format

Der Fiat 600e vereint Retro-Design mit moderneren Anklängen. Mit seiner kompakten Länge von 4,17 Metern und den fünf Türen ist er praktisch für Fahrten im urbanen Umfeld, und genauso für spontane Wochenendausflüge. Sein unverwechselbare Äußeres erinnert stark an den Cinquecento und spiegelt die sorgenfreie Lebensweise der Italiener wieder.

Leistung und Reichweite

Unter der Motorhaube werkelt ein leistungsstarker Elektromotor mit 115 kW (156 PS), der den Fiat 600e aus dem Stand in nur 9,0 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann. Die 54 kWh Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht eine Reichweite von über 400 Kilometern (nach WLTP-Zyklus). Im reinen Stadtverkehrsbetrieb können es bis zu 600 Kilometer werden. Dank Schnellladeleistung von bis zu 100 kW ist eine Aufladung auf 80 Prozent in weniger als einer halben Stunde möglich. An Wallboxen und Wechselstrom-Ladestationen kann eine vollständige Aufladung in weniger als sechs Stunden gewährleistet absolviert werden.

Komfort im Innenraum

Im Inneren des Fiat 600e erwartet die Passagiere ein multisensorisches Erlebnis. Die Ambientebeleuchtung, die bis zu 64 verschiedene Farbkombinationen möglich macht, schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre. Beheizbare Sitze, eine Massagefunktion für den Fahrersitz und großzügige Staufächer sorgen für Komfort während jeder Fahrt. Kabelloses Laden von Smartphones ist genauso an Bord möglich, wie das schlüssellose Öffnen und Schließen.

Sicherheit und Fahrerassistenz

Der Fiat 600e La Prima überzeugt nicht nur mit seinem Stil, sondern auch durch mit umfangreichen Sicherheitsmerkmalen, wie dem teilautomatisierten Fahren, der adaptiven Geschwindigkeitsregelung, dem Geschwindigkeits- und auch dem Totwinkel-Assistenten. Die Autonome Notbremsfunktion und der Aufmerksamkeitsassistent bieten zusätzliche Sicherheit für den Fahrer und Passagiere.

Besondere Ausstattungsvarianten

Zum Marktstart präsentiert Fiat den 600e in den Ausstattungsversionen „La Prima“ und „RED“. Während La Prima das Dolce-Vita-Gefühl mit Karosseriefarben, die an die Sonne, das Meer, die Erde und den Himmel Italiens erinnern, verkörpert, setzt die RED-Version ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung. In Zusammenarbeit mit der Organisation (RED) unterstützt sie gemeinnützige Programme und bringt die Farbe Rot nicht nur nach außen, sondern auch in den Innenraum.

Viva la dolce Vita

Der Fiat 600e ist mehr als nur ein Auto – er ist ein Statement. Ein Statement für Stil, und das italienische Lebensgefühl. Mit seinem schicken Design, seiner guten Reichweite und seinen innovativen Funktionen konnte er NinaCarMaria überzeugen. Ganz gleich, ob in der Stadt oder auf der Landstraße, egal ob in Italien oder in Deutschland. Viva la dolce vita!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Fiat 600e (RED)

CO2-Emission nach WLTP (g/km) 0

Stromverbrauch nach WLTP (kWh/100km) kombiniert 15.1

Reichweite nach WLTP (km) kombiniert 409

Elektroantrieb

Frontantrieb

Automatik Getriebe

Max. Leistung (kW (PS)) 115 (156)

Preis € 36.490