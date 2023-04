CUPRA Formentor VZ5 Taiga – Einzigartiges Sport-SUV mit 390 PS Leistung 

Der CUPRA Formentor VZ5 Taiga 2.5 TSI 4Drive ist ein sportliches SUV, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seine 400 PS werden über ein 7-Gang DSG an alle 4 Räder geleitet. Diese Version des Formentor ist wartet mit einigen einzigartigen Merkmalen auf, die sie klar von anderen Formentor-Varianten unterscheidet. Ins Auge fällt auf Anhieb die auffällige Lackierung in einem besonderen Grün- oder Grauton, die an die Farben der Taiga-Region erinnern sollen. Diese speziellen Lackierungen fallen den Passanten extrem auf.

CUPRA Formentor VZ5 Taiga

Limitiert auf 999 Einzelstücke

Unter der Haube des Formentor VZ5 Taiga werkelt ein leistungsstarker 2,5-Liter-Benzin-Motor, der bis zu 287 kW (390 PS) leisten und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen kann. Das automatische 7-Gang-DSG-Getriebe sorgt für eine reibungslose und schnelle Schaltleistung. Das 4Drive-System von Cupra sorgt für eine ausgezeichnete Traktion auf jeder Art von Straße.

Allradantrieb sichert Traktion

Die Taiga-Version des Formentor ist zudem mit einzigartigen Innen- und Außendetails ausgestattet, die sie deutlich von anderen Formentor-Modellen unterscheidet. So beispielsweise durch eine Kombination aus Leder- und Alcantara-Sitzen in einer zweifarbigen Ausführung. Der Innenraum zeigt ein sportliches und auch elegantes Erscheinungsbild. Die Armaturentafel und die Türen sind mit speziellen Ziernähten versehen, die bestens mit dem Außenlack harmonieren. Dabei werden die Sitzmittelbahnen in Schwarz ausgeführt, die Sitzwangen in braunem Leder.

Ab 70.605 Euro

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Kupfer-Farbe, ein Heck-Diffusor aus Carbon-Elementen und spezielle Taiga-Embleme auf der Karosserie.

Dynamik und Exklusivität. Mit seinem leistungsstarken Motor, dem sportlichen Design und den speziellen Innen- und Außendetails ist er ein Traumauto für jeden Autofan, der sich bei Design und Leistung von der Masse abheben möchte.

Die Preise für die Taiga Version des Cupra Formentor VZ5 starten bei 70.605 Euro. Wohl dem, der sich diesen saftigen Preis auch leisten kann. Im Zweifel kann Leasing eine Alternative zum Kauf sein.

Technische Daten:

CUPRA Formentor VZ5 Taiga (limitiert 999 Exemplare)

Leistung 287 kW/390 PS

Max Drehmoment: 480 Nm.

0-100 km/h: 4,2 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (elektronisch begrenzt)

Wendekreis 10,7 m

Radstand 2,68 m

Kofferraumvolumen 420 l bis 1.475 l

Preis: ab 70.605 Euro

