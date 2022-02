DS E-Tense Performance – Elektro Supercar und Technologieträger

Im Rahmen der Vorstellung des DS9 seiner Top-Performance-Variante mit Allradantrieb und 360 PS Systemleistung hatten wir die überraschende Möglichkeit den DS E-Tense Performance aus der Nähe zu betrachten. Der Prototyp eines neuen Elektro-Supercars bietet Leistung und Drehmoment in Hülle und Fülle. Dafür sorgen zwei Elektromotoren, die es auf eine Leistung von insgesamt 600 kW bzw. 815 PS bringen. Ein Allradantrieb leitet diese unbändige Kraft an alle 4 Räder.

DS E-Tense Performance

Die Hülle des DS E-Tense Performance besteht aus eine Karbon-Aluminium Struktur, diese besonders leichte und trotzdem steife Karosserie wurde entwickelt, um sie auch in künftiger elektrischen DS-Modelle einsetzen zu können. Denn schon ab 2024 soll jedes neue DS-Modell, das auf den Markt kommt, zu 100 Prozent elektrisch sein. Ab dem darauf folgenden Jahr sollen alle reinen Verbrenner aus dem Motoren-Portfolio des Herstellers verschwunden sein.

Ab 2025 keine Verbrenner mehr in DS-Modellen

Da passt der DS E-Tense Performance gut in die Strategie. Auch wenn es sich nur um ein Konzeptfahrzeug handelt, möchte DS mit ihm unter Beweis stellen, was technologisch heute schon in der E-Mobilität möglich ist. Es bietet aber die Möglichkeit, schon jetzt zu testen, was in Zukunft Serie auf dem Automobilmarkt werden könnte – obwohl meist mit deutlich geringerer Leistung.

Technik für die Serien-Zukunft

Für den Vortrieb sorgen im DS E-Tense Performance zwei E-Maschinen, die aus den Entwicklungen von DS Performance für die Formel E stammen. Ein 250 kW leistender E-Motor kommt an der Vorderachse zum Einsatz. Das zweite E-Aggregat mit einer Leistung von 350 kW wirkt an der Hinterachse. Aus diesem System resultiert laut DS ein kaum glaubhaftes Drehmoment von 8.000 Newtonmetern.

Aus dem Stand beschleunigt der DS E-Tense Performance in extremen 2,0 Sekunden auf Tempo 100. Beim Bremsen entsteht nach Herstellerangaben eine Rekuperationsleistung von 600 Kilowatt. Auch beim Verbrauch will Ds in neue Sphären vordringen. Nur 10 Kilowattstunden soll das Super Car auf 100 Kilometer konsumieren. Kaum vorstellbar, trotz der hohen Rekuperation. Zum Laden: Der DS E-Tense Performance soll Ladeleistungen von bis zu 350 kW nutzen können und es so auf eine extrem kurze Ladedauer von nur 5 Minuten bringen.

Innovationen auch beim Design

Der DS E-Tense Performance ist ein eigenständig gezeichneter Super-Sportwagen. An seiner Front zieht eine sogenannte Ausdrucksfläche – wo sonst der Kühlergrill angesiedelt ist – die Blicke auf sich. Hier wird das DS-Logo mit einer Art 3D-Effekt wie in einem Schaufenster präsentiert – tres chic! Die besonders schmalen Tagfahrleuchten zaubern ihre Leuchtkraft aus 800 LEDs. Eine Interferenzfarbe lässt die Karosserie je nach Licht-Bedingungen und Blickwinkel wie von Zauberhand die Wahrnehmung der Farbe wechseln. Beeindruckend. Noch unfertig erscheint indes der Innenraum dieses Technologieträgers. Aber um ihn schien es den Entwicklern nicht gegangen zu sein. Er musste offenbar nur funktional sein.

Fazit

Was von den verschiedenen Innovationen in künftigen Serienmodellen vom DS E-Tense Performance realisiert werden wird, bleibt abzuwarten. Sie heute schon zu sehen, war allemal spannend.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren