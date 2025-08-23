Audi-DNA im Denza Z9 GT (2026) – Gefahr für Porsche, BMW & Mercedes?

23. August 2025
|In BYD, Clips, Denza
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

 

Der Denza Z9 GT ist kein Zufallstreffer – gestaltet wurde er von einem ehemaligen Audi-Designer. Und das sieht man: Eleganz, klare Linien und ein Hauch deutscher Premium-DNA. Doch reicht das, um in der Luxusklasse des chinesischen Autobauers Denza, der Luxusmarke von BYD, gegen Porsche Taycan und Panamera zu bestehen?

Wir werfen im Goldberg Studio in München einen genauen Blick auf Design, Technik und den Anspruch, den Denza mit seinem europäischen Flaggschiff verfolgt.

Ist der Denza Z9 GT die echte Alternative für Fahrer, die bisher bei Porsche zuhause waren? 👉 Schreibt in die Kommentare: Würdet ihr dem Denza Z9 GT eine Chance geben – oder bleibt ihr bei Porsche?

#denzaz9gt #9z #9zGTDenza #denza #AudiDesigner #porschetaycan #porschepanamera #byd #eauto #Luxusklasse #chinaauto #derautotester #elektroauto #autotest2025 #autoneuheiten

Technische Daten: Denza Z9 GT (2026)

Motoren:

PHEV: 2.0-Liter-Turbobenziner (152 kW / 207 PS) + 3 Elektromotoren (230 kW vorne, 2 x 240 kW hinten)

BEV: 3 Elektromotoren (710 kW / 965 PS)

Antrieb: Allradantrieb (4WD)

Getriebe: E-CVT

Batterie: BYD Blade-Batterie (LFP)

Reichweite (CLTC):

BEV: 630 km

PHEV: 201 km rein elektrisch

Beschleunigung (0-100 km/h): BEV: 3,4 Sekunden PHEV: 3,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: BEV: 240 km/h PHEV: 230 km/h

Laden: DC-Schnellladen (PHEV): Bis zu 82 kW AC-Laden (Wallbox): 7 kW

Abmessungen: 5,18 m Länge, 1,99 m Breite, 1,50 m Höhe (mit Luftfederung), Radstand: 3,125 m

Besonderheiten: Rahmenlose Seitenscheiben Versenkbare Türgriffe Optionale Luftfederung Zwei LiDAR-Sensoren und ein RADAR Optional Kameras statt Außenspiegel Kühlschrank im Innenraum (4 Liter vorne, 10 Liter hinten)

Marktstart: vermutlich 1. Quartal 2026

Preis: noch nicht bekannt

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Denza Z9 GT
Banner Porsche Zentrum Offenburg
Avatar
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

Ähnliche Beiträge

Add comment