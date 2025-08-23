Der Denza Z9 GT ist kein Zufallstreffer – gestaltet wurde er von einem ehemaligen Audi-Designer. Und das sieht man: Eleganz, klare Linien und ein Hauch deutscher Premium-DNA. Doch reicht das, um in der Luxusklasse des chinesischen Autobauers Denza, der Luxusmarke von BYD, gegen Porsche Taycan und Panamera zu bestehen?

Wir werfen im Goldberg Studio in München einen genauen Blick auf Design, Technik und den Anspruch, den Denza mit seinem europäischen Flaggschiff verfolgt.

Ist der Denza Z9 GT die echte Alternative für Fahrer, die bisher bei Porsche zuhause waren? 👉 Schreibt in die Kommentare: Würdet ihr dem Denza Z9 GT eine Chance geben – oder bleibt ihr bei Porsche?

#denzaz9gt #9z #9zGTDenza #denza #AudiDesigner #porschetaycan #porschepanamera #byd #eauto #Luxusklasse #chinaauto #derautotester #elektroauto #autotest2025 #autoneuheiten

Technische Daten: Denza Z9 GT (2026)

Motoren:

PHEV: 2.0-Liter-Turbobenziner (152 kW / 207 PS) + 3 Elektromotoren (230 kW vorne, 2 x 240 kW hinten)

BEV: 3 Elektromotoren (710 kW / 965 PS)

Antrieb: Allradantrieb (4WD)

Getriebe: E-CVT

Batterie: BYD Blade-Batterie (LFP)

Reichweite (CLTC):

BEV: 630 km

PHEV: 201 km rein elektrisch

Beschleunigung (0-100 km/h): BEV: 3,4 Sekunden PHEV: 3,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: BEV: 240 km/h PHEV: 230 km/h

Laden: DC-Schnellladen (PHEV): Bis zu 82 kW AC-Laden (Wallbox): 7 kW

Abmessungen: 5,18 m Länge, 1,99 m Breite, 1,50 m Höhe (mit Luftfederung), Radstand: 3,125 m

Besonderheiten: Rahmenlose Seitenscheiben Versenkbare Türgriffe Optionale Luftfederung Zwei LiDAR-Sensoren und ein RADAR Optional Kameras statt Außenspiegel Kühlschrank im Innenraum (4 Liter vorne, 10 Liter hinten)

Marktstart: vermutlich 1. Quartal 2026

Preis: noch nicht bekannt