Maxus Euniq 6: Mid-Size-E-SUV mit fetter Ausstattung

Der Maxus Euniq 6 (2024)

Die chinesische Automobilmarke Maxus gehört zum SAIC Konzern, mit dem Volkswagen in China mehrere Modelle von VW und Skoda produziert. Auch die inzwischen als reine E-Marke hierzulande aktive Marke MG (vormals britisch) ist heute Teil von SAIC. Zunächst kam Maxus in Europa allein mit kleinen Lieferfahrzeugen auf den Markt. Nun gibt es auch rein elektrische angetriebene PKWs. Jüngst folgte die Einführung des Maxus Euniq 6, einem 4,73 Meter langen und 1,86 Meter breiten, modern gezeichneten Mid-Size SUV.

Modernes Design

Schon auf den ersten Blick gefällt uns dieses SUV. Mit seinen klaren Linien und den flachen Voll-LED-Scheinwerfern wirkt es modern und passt gut in das aktuelle Angebot, solcher SUVs in Europa. Positiv überrascht der geräumige Innenraum, der mich an vielen Stellen an Mercedes Produkte erinnert, was beileibe weder schlecht, noch Zufall sein dürfte. Insbesondere vor den Rücksitzen beschert dieser Maxus eine beeindruckende Beinfreiheit, die ich in einem Fahrzeug dieser Klasse noch nicht gesehen hab. Auch der gut geschnittene Gepäckraum lässt kaum Wünsche offen (ab 754 Liter). Was nicht so recht passen möchte, ist die maximal mögliche Zuladung, die, die im knapp 2 Tonnen schweren SUV, nur 325 Kilogramm beträgt.

Innenraum erinnert an Mercedes

Während der Fahrt bleibt es im Innenraum angenehm leise. Auch in schneller gefahrenen Kurven verneigt sich der Maxus Euniq 6 kaum, das passt im Segment-Vergleich bestens. Dabei ist auch die Qualitätsanmutung wirklich gut. Das gilt für die verwendeten Materialien, wie auch für die Verarbeitung. Über das senkrecht stehende Display – mit hoher Auflösung – in der Mitte des Armaturenbretts lassen sich die meisten Funktionen intuitiv steuern.

Hinter dem Lenkrad findet der Fahrer ein zweites Display mit den für ihn wesentlichen Informationen während der Fahrt. Auch die modernen Assistenzsysteme sind vorhanden, sie funktionierten auf unserer mehrstündigen Testfahrt zuverlässig. Überhaupt ist der Maxus Euniq 6 komplett ausgestattet, dazu gehören Lederbezüge auf den bequemen Sitzen genauso, wie ein großes, öffenbares Panoramadach und auch die Sitzheizung. Einzige zusätzliche Option ist Metallic-Lack, den es für 800 Euro gibt. Auch hier erinnert die Namensgebung bei Obsidian-Schwarz-Metallic an Mercedes. Zum Preis für den Wagen und der Garantie komme ich später.

Antrieb

177 PS kann der E-Motor leisten, der seine Kraft ausschließlich an die Vorderräder schickt. Als Drehmoment gibt Maxus 310 Newtonmeter an. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 160 Stundenkilometer begrenzt, damit die Verbrauchswerte nicht zu hoch werden. In 10.5 Sekunden wird aus dem Stand Tempo 100 erreicht. Damit ist das SUV in meinen Augen ausreichend stark motorisiert, ein Sportwagen möchte der Maxus ja nicht sein. Die Anhängelast ist auf 750 Kilogramm begrenzt.

Reichweite und Laden

Im kombinierten Mittel gibt Maxus die Reichweite mit 354 Kilometer an, das ist im Vergleich nicht wirklich viel. Als Verbrauch je 100 Kilometer stehen 21,5 kWh/100 Kilometer in den Technischen Daten. In der Praxis sollte man, um nicht in Nöte zu kommen, mit 250 bis 300 Kilometer kalkulieren. Fürs Laden zuhause an einer Wallbox kann man leider nur 6,6 kW nutzen, das führt zu einer Ladedauer von ca. 12 Stunden. An Gleichstrom kann die 70 kWh Batterie maximal mit 75 kW geladen werden, so ergibt sich zwischen 30 und 80 Prozent eine Dauer von etwa 35 Minuten. Auch das ist bei Weitem kein Bestwert.

Der Preis

Mutige 53.000 Euro stehen in der Liste. Aber Maxus betont, dass ihre etwa 130 Händler immer wieder Aktionen anbieten können, in denen es dieses wirklich ansehnliche E-SUV sogar schon für knapp unter 40.000 Euro gibt. Wenn man betrachtet, ein wie großes und umfangreich ausgestattetes SUV man dafür bekommt, ist das ein wahrer Schnapper. Vorausgesetzt, man kommt mit der Reichweite von 354 Kilometern klar. Wem das Restwertrisiko der in Europa noch nicht allzu bekannten Marke zu hoch erscheint, der kann auch leasen. 349 Euro (netto) müssen Gewerbekunden rechnen, 398 Euro pro Monat (über 60 Monate, ohne Anzahlung) dürfen Privatkunden überweisen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Maxus Euniq 6

ELEKTROANTRIEB

Antriebsart Frontantrieb

max. Leistung 130 kW / 177 PS

max. Drehmoment 310 Nm

Beschleunigung von 0-100 km/h 10,5 s

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

BATTERIE

Batterietyp Lithium-Ionen

Batteriekapazität 70 kWh

Energieverbrauch WLTP kombiniert 21,5 kWh/100 km

max. Reichweite WLTP kombiniert 354 km

max. Reichweite WLTP innerorts 452 km

Ladezeit Gleichstrom (DC) 30 bis 80 % ca. 35 min.

Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 % ca. 12 Std. (6,6 kW)

FAHRWERK

Aufhängung vorn MacPherson-Federbein

Aufhängung hinten Mehrlenker-Hinterachse

Reifendimension 235/55 R18

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

Länge 4.735 mm3

Breite (ohne Außenspiegel) 1.860 mm

Höhe 1.736 mm

Radstand 2.760 mm

Kofferraumvolumen 754 l

Leergewicht inkl. Fahrer 1.960 kg

zul. Gesamtgewicht 2.285 kg

Zuggesamtgewicht 3.035 kg

max. Anhängelast gebremst/ungebremst 750 kg