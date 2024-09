MAXUS eTERRON 9: Maxus stellt vollelektrischen Pick-up vor | In In News | Von Von Redaktion/cwe

Mit dem MAXUS eTERRON 9 stellt der chinesisches Autobauer seinen ersten vollelektrischer Pick-up mit serienmäßigem Allradantrieb in Europa auf der diesjährigen IAA Transportation in Hannover (16. bis 22. September 2024) vor.

Der neue eTERRON 9 soll Vorbote einer umfassenden Modelloffensive sein: In den nächsten Jahren will die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MAXUS zahlreiche neue Produkte auf dem europäischen Markt einführen, der eine wichtige Rolle in der globalen Ausrichtung des Unternehmens spielt. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltiger und lokal emissionsfreier Mobilität.

Leistungsstarker Doppelmotor



Der Maxus eTERRON 9 setzt auf zwei Elektromotoren: Die beiden Permanentmagnet-Synchronmotoren entwickeln 125 kW/170 PS vorne bzw. 200 kW/272 PS an der Hinterachse, woraus sich eine Systemleistung von 325 kW/442 PS ergibt.

Das sogenannte All-Terrain-System (ATS) umfasst sechs voreingestellte Fahrmodi, die von „Normal“ bis „Schlamm“ und „Sand“ reichen. Daneben können Kunden einen benutzerdefinierten Modus individuell konfigurieren, um Lenkung, Motorenleistung und das Ansprechverhalten der Stabilitätskontrolle, aber auch die Energierückgewinnung und die Höhe der serienmäßigen Luftfederung an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Mehr als 400 verschiedene Kombinationen sind möglich.

Reichweitenstarke Hochvoltbatterie



Die Energie für den Elektroantrieb liefert eine 102 kWh starke Hochvoltbatterie, die sich mit bis zu 115 kW an entsprechenden Schnellladestationen innerhalb von rund 40 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen lässt.

Neu ist auch das 9-Kanal-Belüftungssystem, das zur optimalen Batterietemperatur beiträgt und höchste Leistung unter allen Bedingungen garantiert. Zusammen mit einer effizienten Energierückgewinnung verbessert das Wärmemanagement die Reichweite im Winter um 10 Prozent gegenüber bewährten Elektroautos. Die Normreichweite des eTERRON 9 liegt bei bis zu 430 Kilometern pro Akkuladung (WLTP kombiniert).

Dank der serienmäßigen „Vehicle to Load“-Funktion (V2L) verwandelt sich das Fahrzeug auf Wunsch in eine rollende „Powerbank“. Neben mehreren 2,2-kW-Steckosen im „Frunk“ und an der Ladefläche gibt es auch einen externen 6,6-kW-Anschluss, an den sich beispielsweise die Werkzeuge von Handwerksbetrieben bzw. E-Bikes und Kühlboxen im Campingurlaub anschließen lassen.

Das 5,50 Meter lange Modell bietet eine maximale Nutzlast von 620 Kilogramm. Sollen längere Gegenstände transportiert werden, lässt sich die Rückwand der Fahrerkabine auf Knopfdruck versenken. Dadurch entsteht eine bis zu 2,40 Meter lange Ladefläche – ideal sowohl für ein Surfbrett als auch für Bau- und Gartenbedarf.

Hinzu kommt ein 236 Liter großer „Frunk“ unter der Motorhaube, in dem Gepäck wettersicher transportiert werden kann. Er bietet zudem zwei Sitzplätze für die Pause oder das BBQ beim Camping. Wem das nicht reicht, der kann bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast an den Haken nehmen – ein Bestwert für vollelektrische Pick-ups dieser Klasse.

Komfort und Sicherheit

Die Mehrlenker-Hinterradaufhängung und die Luftfederung, die die Bodenfreiheit geschwindigkeitsabhängig anpasst, erwartet man eher in einem Pkw als in einem Pick-up. Sie reduzieren die Wank- und Nickbewegungen des Fahrzeugs. Die mithilfe der Luftfederung anpassbare Fahrzeughöhe wirkt sich zudem auf den Luftwiderstand und damit auf die Reichweite aus. Im Easy-Load-Modus lässt sich die Ladefläche um 60 Millimeter absenken, was das Be- und Entladen vereinfacht.

MAXUS eTERRON 9

Der Verkaufsstart für den Maxus eTerron 9 ist im 4. Quartal 2024. Weitere Informationen zum Pick-up, darunter auch die Preise und Details zur Markteinführung in den einzelnen Märkten, werden zu diesem Zeitpunkt bekanntgegeben.

https://youtu.be/gSApQrsw-Zg?si=AH1T8YCeKIpYHca8