Czinger 21C – Das amerikanische Hypercar aus dem 3D Drucker

Gemeinsam mit der DörrGroup feiert Czinger seine lang erwartete Europa Premiere. Der kalifornische Hypercar Hersteller Czinger zeigt erstmals in Deutschland sein Hypercar aus dem 3D Drucker.

Der 21C ist ein Hybrid-Hypercar mit V8-Mittelmotor. Er arbeitet zusammen mit zwei Elektromotoren. Hinzu kommen ein Riemen-Starter-Generator und eine Lithium-Titanat-akkus als zusätzliche Energiequelle.



Der V8-Twin-Turbo leistet allein 948 PS, den Rest steuern die an jedem Vorderrad positionierten E-Maschinen bei. So kommt der 21C auf eine Systemleistung von 1.250 PS bzw. wahlweiße 1.350 PS bei 10.500 Umdrehungen. So befeuert braucht das Hypercar aus dem 3D Drucker nur 1,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Seine Top-Speed erreicht er bei beeindruckenden 452 Stundenkilometern.

Der Czinger C21 wurde streng auf nur 80 Stück weltweit limitiert.



Ein revolutionäres Hypercar, gebaut für das 21. Jahrhundert

Revolutionär stellte er den neuen Rundenrekord auf der Rennstrecke in Laguna Seca auf. Am 21. Juli 2021 in einer Zeit von 1:25,44 Minuten umrundet er die Strecke.

Fahrer Joel Miller war mehr als zwei Sekunden schneller als Randy Pobst, der zuvor mit einem McLaren Senna die bisher gültige Bestmarke aufstellte. Czinger ist einer der jüngsten Hypercar-Hersteller der Welt. Zu den Besonderheiten der kalifornischen Firma gehört unter anderem die Teilefertigung aus 3D Druckern- und Fräsen.

Der Fahrer sitzt im 21C zentral in einem komplett in Alcantara ausgekleideten Cockpit. Dahinter kann ein weiterer Insasse Platz nehmen, diese Sitzanordnung bietet aerodynamische Vorteile. Das Chassis besteht überwiegend aus Carbon und sieht unverwechselbar gut aus. Die Gänge sortiert ein ultra-leichtes sequenzielles Sieben-Gang-Getriebe mit Mehrscheiben-Kupplung. Das Hypercar kann auch mit Methanol oder anderen E-Fuels betankt werden.

NinaCarMaria und Kevin Czinger – Gründer und Inhaber Czinger Vehicles

Kevin Czinger – Gründer und Inhaber Czinger Vehicles verrät uns den Preis seines exklusiven Fahrzeugs. 2 Millionen Euro.

Ein zweites Treffen mit dem Czinger C21 hat NinaCarMaria schon bald beim Goodwood Festival of Speed.

Thanks

Technische Daten

Motor: 2,88 Liter Twin-Turbo-V8

Höchstgeschwindigkeit: 405 km/h

Beschleunigung: 0 – 100 km/h: 1,9 s / 0 – 300 km/h: 8,5 s / 0 – 400 km/h: 21,3 s / 0 – 400 – 0 km/h: 27,1 s

Drehmoment: Hybridantrieb (Motor + EV) 1.250 PS bei 10.500 U/min / 1.350-PS-Upgrade verfügbar

Gewicht: 1.250 kg

Preis: 2 Millionen Euro

00:13 Intro

00:14 Begrüßung

01:00 Kevin Czinger

01:20 Leistung

03:45 Optik & Aerodynamik

04:51 3D Druck

07:43 Motorsound

08:49 Interior

14:12 E-Fuel

15:30 Preis

16:33 Outro

