Concorso d‘Eleganza (2021) – Lake Como meets BMW and NinaCarMaria

Eines der weltweit wohl bedeutendsten Treffen der Oldtimer-Elite aus der ganzen Welt fand in diesem Jahr wieder am italienisches Lake Como statt. Corona hatte jedoch eine Verschiebung auf den Herbst notwendig gemacht. Gewiss kein Nachteil, denn das Wetter ist im Herbst am idyllisch gelegenen See zwischen den beeindruckenden Bergmassiven sogar noch schöner, als im Frühjahr.



Mit viel Vorfreude bin ich gern der Einladung von BMW gefolgt, um mit anderen Influencern von Garching aus über eine wundervolle Strecke durch die Schweiz und Österreich zu unserem Ziel in Nord-Italien zu fahren. In noblen Skiort Pontresina haben wir im legendären Hotel Kronenhof übernachtet und uns für die weitere Fahrt auf höchstem kulinarischen Niveau gestärkt. Es war mir eine große Freude hier Gast gewesen zu sein.



Weil die BMW Verantwortlichen um Cypselus von Frankenberg es mehr als gut mit uns meinten, ist unsere kleine Gruppe mit Fahrzeugen aus der BMW 8er Reihe unterwegs gewesen. Gran Coupé, Coupé und auch eine Competition-Version waren mit von der Partie. Der 8er hatte nahe gelegen, weil mit Jeff Koons einer der global wohl bekanntesten Pop-Art-Künstler für BMW eine streng limitierte Auflage der 8 Serie gestaltet hat. Noch ist es jedoch ein streng gehütetes Geheimnis, in welcher Stückzahl die Auflage erscheinen und welchen Preis die Münchner für die Stücke aufrufen wird.

Villa D’Este in Como



Ich hatte in das Glück auf dem Concorso d‘Eleganza in der Villa d‘Este auf Jeff Koons zu treffen. Dabei konnte ich schon einen Blick auf dem von ihm entworfenen BMW 8er zu werfen. Soviel vorweg: Jeff Koons ist hier ein automobiles Kunstwerk gelungen, das seines gleichen suchen wird. Erst im kommenden Februar darf ich Euch Detail zeigen und verraten. Die Fotos sind schon im Kasten.



Doch zurück zu den edlen Klassikern am Lake Como. In diesem Jahr hatten die betagten Schmuckstücke, die an der Parade am Comer See teilgenommen haben, einen Wert von rund 50 Millionen Euro. Und welcher von Ihnen wurde als der Schönste gekürt? Die Kandidaten, die aus der ganzen Welt mit viel Aufwand nach Como gebracht worden waren, traten in drei Segmente gegeneinander an. Die Bandbreite reichte von Raritäten aus den 1920er-Jahren, bis hin zu spektakulär gestalteten Hypercars aus den 1990er-Jahren. Als Kind der 90er waren sie mein absolutes Highlight. Unter Ihnen ein Lamborghini Countach, ein McLaren F1, der Mercedes-Benz Wingdoors sowie eine exklusive Auswahl an BMW Klassikern.

Daneben war auch Concept-Cars, und auch die aktuellsten BMW- und Rolls Royce Modelle vor der Villa d-Este zu bestaunen. Der Gewinner unter den jüngsten Klassikern „The Birth of the Supercar“ ist ein ein Lamborghini Countach LP 400 S Prototype aus dem Jahr 1978. Sein glücklicher Besitzer, Walter Wolf, lebt in Shinjiro Fukuda in Japan.

Der Concorso d’Eleganza ist die wunderbare Allianz aus einer malerischen Kulisse, kulinarischen Hochgenüssen und edelsten Classic-Cars aus verschiedenen Epochen der Automobilgeschichte.



50 beeindruckende Klassiker waren in diesem Jahr am Lake Como vertreten. In der Gesamtwertung holte sich im Herbst 2021 ein Italo-Klassiker die meisten Punkte. Zum bewunderten Primus inter Pares wurde in diesem Jahr ein Ferrari 250 GT TDF aus dem Jahr 1956 gekürt. Glückwunsch an seinen stolzen Eigner.



Was für eine Erlebnis. Was für eine großartige Erfahrung. Die Tage am Lake Como mit den spannenden Klassikern und interessanten Begegnungen werden noch lange in meinem Herzen nachschwingen. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder – am wunderschönen Lake Como.

Danke BMW – Nina Weizenecker – www.NinaCarMaria.de

