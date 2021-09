BMW iX xDrive50 (2022) – Das Design-Statement

Ninas erste Fahrt im vollelektrischen SAV des Münchner Autobauers

Von München aus sind wir – leise und lokal abgasfrei – ins wunderschöne Berchtesgaden gedüst, vorbei an der Alp Wand und mitten rein in die alpenländische Idylle. Dabei haben wir runde 160 Kilometer im brandneuen BMW iX xDrive50 auf der malerischen Strecke zurückgelegt. Diese Distanz ist für die neuen Elektromodelle der Münchner – BMW i4 & iX -absolut kein Problem, selbst bei sportlicher Fahrweise.



Alltagstaugliche Reichweite trifft auf Freude am Fahren

Es ist ein gutes Gefühl, lokal emissionsfrei unterwegs zu sein. Beim BMW iX kommt noch Freude am Fahren dazu. Das voll-elektrisch angetriebene Sports Activity Vehicle (SAV) zeigt eine erstaunlich agile Sportlichkeit, die man jedoch nicht ausreizen sollte, wenn man die maximale Reichweite von 630 Kilometern schaffen möchte. Der iX wird ab November gleich in zwei Antriebsstärken angeboten. Beide Leistungsstufen verfügen über einen elektrischen Allradantrieb. Der iX xDrive50 kann eine Leistung von bis zu 385 kW/523 PS auf die Straße bringen. Dabei liegt sein durchschnittlicher Stromverbrauch (kombiniert) bei 19,8 bis 23 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Im BMW iX xDrive40 steht eine Leistung

von 240 kW/326 PS bereit. Dabei verbraucht das SAV zwischen 19,4 bis 22,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Fahrdynamik und das leise Dahingleiten sind eine wahre Freude.



Design-Stück



Mit seinem außergewöhnlichen Design mit der prägnanten Nieren-Gestaltung legt der iX einen unverwechselbaren Auftritt auf die Straße. Ein klares Design-Statement ist die nahezu vollständig geschlossene BMW-Niere. Ihre Oberfläche versteckt Kamera- und Radarsensoren. Der BMW iX wurde innen wie außen perfekt abgestimmt.

Im Innenraum herrscht luxuriöser Raumkomfort mit Platz für bis zu 5 Personen. Das Interieur zeigt ein Innenraum-Design der Zukunft. FSC-zertifiziertes, offenporiges Holz, mit Oliven gegerbtes Leder und Schalter aus Swarowki Kristallen sind handwerkliche Highlights. Auch andere natürliche Materialien werden verwendet. Als Rohmaterial für Bodenverkleidungen und Fußmatten dienen unter anderem recycelte Fischernetze. Das Interieur soll den Innenraum zum individuellen Ort für Lebensqualität und Wohlbefinden machen. Großzügige Platzverhältnisse und neuentwickelte Sitze mit integrierten Kopfstützen prägen das luxuriöse Ambiente.

Einen Mitteltunnel zwischen den Vordersitzen gibt es nicht mehr. Das schafft zusätzliche Beinfreiheit sowie Platz für Ablagen und eine im Stil eines hochwertigen Möbelstücks gestaltete Mittelkonsole. Das Bedienfeld mit Fühlstegen und Aktiv-Haptik sowie einem Wippschalter für die Gangwahl setzt besonders moderne Akzente.

Neben dem BMW Curved Display tragen auch das hexagonale Lenkrad und der rahmenlos integrierte Projektor des optionalen Head-Up Displays zum konzentrierten Fahrerlebnis bei. Das optionale Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System mit unsichtbar in die Kopfstützen integrierten Lautsprechern und einer 4D-Audio-Funktion durch Bass-Shaker in den Sitzen sorgen für besten Klang.



Ausbalancierte Fahreigenschaften

Die ausbalancierten Fahreigenschaften erhält das neue Elektromodell durch seine Karosseriestruktur und eine feine Fahrwerksabstimmung. Daraus entsteht souveräner Fahrkomfort mit sportlichen Handlingeigenschaften. Das Leergewicht des Batterie-elektrischen BMW iX liegt bei 2.585 Kilogramm. Kein Leichtgewicht. Aber nach wie vor kommt ein großer Teil des Gewichts von den im Unterboden verbauten Akkus, die natürlich die entscheidende Basis für eine hohe Reichweite sind. Der BMW iX erscheint robust, komfortabel aber auch agil und leichtfüßig. Kaum vorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Das serienmäßige Fahrwerk des BMW iX umfasst eine Doppelquerlenker-Vorderachse, eine Fünflenker-Hinterachse, hub-abhängige Stoßdämpfer und eine elektrische Lenkung mit Servotronic-Funktion und variabler Übersetzung. Optional werden eine Zweiachs- Luftfederung mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern, eine Integral-Aktivlenkung und auch eine Sportbremsanlage angeboten.



20 Zoll Alus in der Serie



20 Zoll Leichtmetallräder sind Teil der Serien-Ausstattung. Sie machen den iX mächtig und bullig. Optional stehen Räder in den Größen 21 und 22 Zoll zur Auswahl. Die dann zusätzlich mit geräuschreduzierten Reifen bestückt werden können.

In normalen Modus gleitet der iX – wie gesagt – leise dahin. Das ändert sich aber im Sportmodus. Denn an Stelle eines typischen E-Auto-Sounds kommt hier ein Verbrenner-Klang mit Vibrationen am Unterboden zum Einsatz. Mein Herz hüpft vor Freude, endlich ein E-Fahrzeug, das alle Sinne anspricht. Fahrechter Motorsound, sportliches Fahren oder wahlweise ein entschleunigendes Dahingleiten. Kann man mehr wollen?

Neben einem akustischen Fußgängerschutz bietet der BMW iX einen modellspezifischen Antriebssound, der mit einer authentischen Rückmeldung auf Lastanforderung und Geschwindigkeit zum emotionsstarken Fahrerlebnis beiträgt. Serienmäßig ermöglicht die Funktion BMW „IconicSounds Electric“ außerdem die Integration neuer Klangvarianten.



Fahrleistungen und Effizienz



Der BMW iX xDrive50 sprintet in 4,6 Sekunden von null auf Tempo 100. Als Höchstgeschwindigkeit werden 200 Stundenkilometer angegeben. Im BMW iX xDrive40 ist eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer in 6,1 Sekunden möglich. Das maximale Systemdrehmoment beträgt 630 Newtonmeter im BMW iX xDrive40 und 765 Newtonmeter im BMW iX xDrive50. Dabei trägt die adaptive und individuell regulierbare Rekuperation zu einer Verbesserung der Reichweite und auch der Leistung bei. Dank der Segel-Funktion rollt der BMW iX ohne Antriebsmoment dahin, sobald und solange das Fahrpedal entlastet wird. Die adaptive Rekuperation kann aber auch automatisch genutzt werden. Alternativ ist es dem Fahrer möglich, eine hohe, mittlere oder niedrige Bremsenergie Rückgewinnung für alle Verkehrssituationen auszuwählen. In der Fahrstufe „B“ ist automatisch das One-Pedal-Drive-System mit der höchsten Rekuperationsstufe aktiviert. Der Energiefluss lässt sich in jedem Fahrmodus anzeigen. Der Efficiency Trainer hilft dem Fahrer dann dabei die Effizienz zu optimieren. Die im iX verbaute Hochvoltbatterie mit einer besonders effizienten Wärmepumpen-Funktion arbeitet, gehört zur Serienausstattung des BMW iX. Ein vorausschauendes Wärmemanagement ermöglicht es, rechtzeitig vor dem Stopp an einer Schnellladestation die Betriebstemperatur der Hochvoltbatterie für schnelles und effizientes Aufladen zu optimieren.

Laden

Die Combined Charging Unit (CCU) des BMW iX lässt unkompliziertes flexibles Aufladen zu. Wahlweise kann der neue iX mit Gleichstrom mit bis zu 200 kW (BMW iX xDrive50) beziehungsweise bis zu 150 kW (BMW iX xDrive40) geladen werden. So lässt sich der Ladezustand der Batterie im BMW iX xDrive50 in rund 35 Minuten und im BMW iX xDrive40 in rund 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Mit der Schnellladung kann innerhalb von 10 Minuten eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer (BMW iX xDrive50) beziehungsweise bis zu 95 Kilometer (BMW iX xDrive40) nachgeladen werden. Der europäische serienmäßige Auslieferungsumfang des BMW iX umfasst die BMW Charging Card, den Flexible Fast Charger für bis zu 11 kW Ladeleistung und ein Mode-3-Ladekabel für öffentlichen Ladestationen. Das BMW-Tarifsystem ermöglicht für Kunden des BMW Chargings einen besonders günstigen Einkauf von Strom an freizugänglichen Ladestationen und High Power Charging Stationen.



Neue Technik – auch im Innenraum

Erstmals wird im BMW iX die neue Generation des Anzeigen und Bediensystems „iDrive“ verbaut. Es lässt nun eine Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug entstehen. Das System basiert auf dem neuen BMW Operating System 8 und wurde mit einer klaren Fokussierung auf die Touch-Funktion des neuen BMW Curved Displays mit 12,3 Zolll ausgerichtet. Der digitale persönliche Assistent verfügt beispielsweise über eine Selfie-Kamera. Die neuen „My Modes“ wurden in wertige Holzapplikation der Mittelkonsole eingelassen. Sie erweitern die Möglichkeiten zur Auswahl von Fahrzeugeinstellungen. Die Remote Software Upgrades und die Möglichkeit, über Functions on Demand Fahrzeugfunktionen auch nachträglich im BMW ConnectedDrive Store, over-the-air zu installieren.

Eine gute Orientierung im Verkehrsgeschehen bringt das Navigationssystem mit dem cloudbasierten BMW Maps und Augmented Reality Video auf dem Control Display. Der BMW iX ist das erste Fahrzeug von BMW mit Datenübertragung die den Mobilfunkstandard 5G erreicht.



Moderne Fahrerassistenz-Systeme



Der Technologiebaukasten des BMW iX bietet viel Potenzial für die Weiterentwicklung von automatisierten Fahr- und Parkfunktionen. So ist künftig autonomes Fahren Level 3 möglich. Eine neue Sensor-Generation, ein neuer Software-Stack und eine leistungsstarke Rechenplattform sorgen für außer-gewöhnliche Intelligenz auf Rädern. Zur Überwachung des Fahrzeugumfelds werden fünf Kameras, fünf Radar- und zwölf Ultraschallsensoren eingesetzt. So umfasst die Frontkollisionswarnung erstmals eine Erfassung des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen sowie von Radfahrern und Fußgängern beim Rechts- abbiegen. Verbessert wurde auch die Verfügbarkeit des optionalen Lenk- und Spurführungsassistenten. Optionale Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion bietet eine situative Abstandseinstellung. Neu sind die Ausstiegswarnungen, die vor dem Öffnen der Türen auf andere Verkehrsteilnehmer hinweist.



Fazit

Der iX ist ein Design-Statement mit dem Potenzial zur Ikone. Bravo! Das SAV verfügt zudem über die umfangreichste jemals bei einem BMW-Modell eingesetzte Serienausstattung im Bereich der Fahrerassistenzsysteme und über zahlreiche Innovationen. Das neue Exterieur-Design steht mit klaren Signalen für fortschrittlichen Luxus und ökologisches Wohlfühl-Ambiente im Interieur. Seine hohe Reichweite und Lade-Optionen machen ihn alltags- und langstreckentauglich Der BMW iX lässt ahnen, wohin die Reise bei künftigen BMW-Modellen hingeht. Den Münchnern brauchen in meinen Augen keine Bange vor der Zukunft zu haben.

Die Preise für den neuen BMW iX starten ab 77.300 Euro. Das ist kein Schnäppchen, was auch nicht zu erwarten war. So viele Innovationen wollen bezahlt sein. Produziert wird der BMW iX im BMW Werk Dingolfing. Für die Fahrzeugfertigung wird ebenso wie für die Herstellung der Batteriezellen zu 100 Prozent Öko-Strom genutzt. Ein hoher Anteil an Natur- und Recycling-Materialien findet Verwendung. Damit entsteht nachhaltiger Fahrspass.

Demnächst werden wir an dieser Stelle unsere Fahreindrücke beim BMW i4 berichten. Ihr dürft schon jetzt gespannt sein.



Technische Daten:

BMW iX xDrive50



Antriebsart: Batterie-elektrisches Sports Activity Vehicle – SAV Systemleistung: 385 kW / 523 PS

Systemdrehmoment: 765 Nm

Reichweite: 549 – 630 Kilometer

Systemleistungsgewicht kg/kW: 6,5

Getriebeart: Automatikgetriebe, einstufig mit fester Übersetzung

Elektromotoren: BMW eDrive Technologie der fünften Generation: Stromerregte Synchronmaschinen, Elektromotor, Leistungselektronik und einstufiges Getriebe jeweils in gemeinsamen Gehäuse integriert, Generatorfunktion zur Rekuperation

Speichertechnik: Lithium-Ionen im Unterboden

Batteriekapazität: 303 V

Verbrauch kombiniert: 19,4 bis 22,5 kwh/100 km

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,6 s

vMax: 200 km/h

Bremse vorne: Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, belüftet

Bremse hinten: Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse,belüftet

Kofferraum: 500 – 1.750 Liter

Maße Länge / Breite / Höhe: 4.953 / 1.967 / 1.695 mm

Preise: Noch nicht kommuniziert

Fotos: Wolfgang Groeger-Meier

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren