IAA MOBILITY: Cupra zeigt Konzeptfahrzeug Tavascan Extreme E

Cupra stellt auf der IAA MOBILITY in München sein neues Konzeptfahrzeug, den CUPRA Tavascan Extreme E vor. Der vollelektrische Offroad-Rennwagen stellt die nächste Evolutionsstufe im Rennabenteuer der Marke bei der Extreme E dar. Gleichzeitig soll das neue Concept Car Hinweise auf die Designsprache des zukünftigen Serienmodells CUPRA Tavascan geben. Dieses wird als zweites rein elektrisches Fahrzeug der Marke in Barcelona entworfen und soll 2024 in Europa und Übersee auf den Markt kommen.



Im Vergleich zu dem Modell, mit dem CUPRA in der ersten Saison der Extreme E

angetreten ist, hat sich das Front- und Heckdesign bei diesem Konzeptfahrzeug

deutlich weiterentwickelt. Die LED Beleuchtung ist in einen 3D-gedruckten Rahmen eingebettet. Diese Fahrzeugteile aus dem 3D-Drucker sollen in nur sechs

Stunden hergestellt werden können. Dadurch kann das Rennteam kleinere Reparaturen

nach einem Unfall bis hin zu Änderungen an der Scheinwerferposition umsetzen.



Das Concept Car ist mit einer 54-kWh-Batterie ausgestattet, die hinter dem

Cockpit platziert ist. Es schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in etwa vier Sekunden und erfüllt damit die Vorschriften der Elektrorennserie.

