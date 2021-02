Der Cupra Formentor VZ e-Hybrid ist bestellbar. Der Zusatz „VZ“ steht übrigens im Spanischen für „veloz“ und bedeutet „schnell“. Mit einer Systemleistung von 180 kW (245 PS) und einem Systemdrehmoment von 400 Nm vergehen beim Beschleunigen aus dem Stand sieben Sekunden bis zur 100-km/h-Marke.

Die Antriebskombination aus 1,4-Liter-TSI und einer 85 kW starken E-Maschine wird von einer 12,8 kWh großen Batterie gespeist. Im Modus „Hybrid“ unterstützt der E-Motor den 1,4-Liter-TSI und wirkt dabei wie ein zusätzlicher Booster. Seine maximale elektrische Reichweite im „E-Mode“ beträgt 58 Kilometer (NEFZ). Der Plug-in-Hybrid-Antrieb ist so programmiert, dass der Formentor VZ e-Hybrid automatisch im E-Modus startet. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichend geladene Batterie sowie eine Außentemperatur von über -10 °C.

Neben dem Laden per Rekuperation beim Verzögern des Fahrzeugs wird der Cupra Formentor e-Hybrid in der Regel nur extern komplett geladen. Je nach Stromquelle wird mit 2,3 oder 3,6 kW Wechselstrom (AC) in 5 Stunden bzw. 3 Stunden und 33 Minuten von 0 bis 100 Prozent geladen..

Serienmäßig verfügt der Cupra Formentor e-Hybrid über automatische Distanzregelung ACC, die Cupra Fahrprofilauswahl, ein Sportmultifunktionslenkrad und Sportschalensitze vorne, Fernlichtassistent, Kessy Advanced (Fahrzeug erkennt schon bei Annäherung den Fahrer), das 10,25 Zoll große Multimediasystem sowie ein 10,25 Zoll große Virtual Cockpit serienmäßig an Bord.

In der Ausstattungsvariante „VZ“ sind – neben den glanzgedrehten, 19 Zoll großen Leichtmetallrädern – unter anderem die Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Sportschalensitze, das Fahrassistenz-Paket XL, das 12 Zoll große Navigationssystem und eine Rückfahrkamera serienmäßig an Bord.

Die Preise für den neuen Cupra Formentor e-Hybrid starten ab 43.230 Euro.

Übrigens: Bei unserem Kooperationspartner Null-Leasing.com gibt es ein interessantes Leasingangebot zum Cupra Formentor e-Hybrid.

Fotos: Cupra