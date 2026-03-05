Changan will Europa erobern 

Changan gehört zu den größten Automobilherstellern Chinas. Das Unternehmen mit Sitz in Chongqing produziert jährlich mehr als 30 Millionen Fahrzeuge und ist bereits in mehr als 100 Ländern vertreten. Nun will der Konzern in Europa ein neues Kapitel seiner internationalen Expansion aufschlagen.

Der chinesische Automobilhersteller Changan stellt sich deshalb für seinen Markteintritt in Europa neu auf – auch in der Kommunikation. Erstmals arbeitet das Unternehmen mit einer Mediaagentur zusammen und hat den Etat nach einem Pitch an Mediaplus International vergeben. Das Budget liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Zum Start richtet sich die Zusammenarbeit auf fünf Kernmärkte: Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen und Spanien. Dort sollen Marken- und Performancekampagnen über klassische sowie digitale Kanäle laufen. In den kommenden Jahren will Changan seine Präsenz weiter ausbauen. Bis 2028 plant der Hersteller, in allen wichtigen europäischen Märkten aktiv zu sein. Ziel ist es, die Marke schnell bekannt zu machen und sie im stark umkämpften europäischen Automobilmarkt zu positionieren.

Foto: Hersteller