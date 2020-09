Peugeot und Total entwickeln neues „Le Mans Hypercar“

Das 500 kW starke, elektrische Hybrid-Hypercar mit Allradantrieb soll im Jahr 2022 an den Start gehen. Durch das neue Reglement der Rennwagenkategorie LMH wird eine neue Ära für die Königsklasse der Langstreckenrennen beginnen. Dieser Wandel hin zu Elektroantrieben wird durch Peugeot und Total unterstützt. Im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans stellen Peugeot und Total ihr neues „Le Mans Hypercar“ (LMH) vor.

Das Design des neuen Rennwagens wird im Zeichen von „Neo Performance“ stehen. Nach mehreren Studien zur Struktur, zum aerodynamischen Konzept und zur Wahl der Motorarchitektur soll die endgültige Entscheidung für den elektrischen Rahmen fallen. Anschließend wird die Einbindung des Hybridantriebs erfolgen. An den Entwicklungsphasen sind die technischen Abteilungen von Peugeot Sport beteiligt. Peugeot Sport will sich damit weiter in Richtung erneuerbarer Energien entwickeln, dessen erster Vertreter der neue Peugeot 508 PSE (Vertriebsstart in Deutschland 2021) sein wird.

Der Peugeot 508 PSE wird das erste Modell dieses Labels mit 360 PS und Allradantrieb bei 46g C0 2 g/km sein.

Fotos: Peugeot