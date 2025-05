Changan Deepal S07- Neuer E-SUV aus China kommt

Nach dem Markenstart im März rollten nun die ersten für Europa bestimmten Changan Deepal S07 Elektro-SUVs im Werk in Nanjing vom Band. Die erste Lieferung – mit Ziel Deutschland, Norwegen und Vereinigtes Königreich – soll im Juni europäische Häfen erreichen. Diese erste Charge von Fahrzeugen für Europa markiert den nächsten Schritt in den Plänen des chinesischen Autobauers Changan, seine Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten aufzubauen. Die ersten Lieferungen an Kunden sollen im September nicht nur in Deutschland, Norwegen und Großbritannien, sondern auch in den Niederlanden und Dänemark beginnen.

Produziert wird der Changan Deepal S07 in Nanjing. Der Changan Deepal S07 wurde speziell für den europäischen Markt geschaffen. Konzipiert im Turiner Changan Design Center unter der Leitung europäischer Automobilexperten, verbinde der S07 eine markante Ästhetik mit durchdachter Funktionalität, die europäische Fahrer erwarten. Seine 5-Sterne-Bewertung im Euro NCAP-Sicherheitstest, die noch vor der offiziellen Markteinführung erreicht wurde, sendet die klare Botschaft, dass Changan bei europäischen Sicherheitserwartungen keine Kompromisse macht. Eine WLTP-Reichweite von 475 km bei einem Einstiegspreis ab 45.000 Euro positioniert ihn als Alternative im in Europa zunehmend umkämpften Segment der Elektro-SUVs.

Changan baut in Europa eine umfassende Infrastruktur auf. Ein neues Ersatzteilvertriebszentrum in Partnerschaft mit Kuehne+Nagel in Helmond, Niederlande, wird jetzt bestückt, um vom ersten Tag der Fahrzeuglieferungen einen nahtlosen Aftersales-Support zu gewährleisten.

Über Changan: Changan ist eine der größten Automobilgruppen Chinas mit 40 Jahren Erfahrung in der Automobilherstellung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chongqing und verfügt weltweit über 27 Werke. Changan produziert seit 1984 Personenkraftwagen, Pickups und leichte Nutzfahrzeuge und beschäftigt weltweit rund 82.000 Mitarbeiter. Als führender chinesischer Automobilhersteller verfügt Changan über eigene Marken wie CHANGAN, DEEPAL, AVATR sowie Joint-Venture-Marken wie CHANGAN Ford, CHANGAN Mazda und JMC. CHANGAN ist derzeit global tätig und exportiert Produkte in über 60 Länder und Regionen weltweit. Bis April 2024 erreichten die kumulierten Verkaufszahlen der chinesischen Marken von CHANGAN über 26,33 Millionen Einheiten.

Foto: Changan