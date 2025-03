BYD ATTO 2: Der neue Preis-Leistungs-Kracher aus China! City-SUV mit revolutionärer Blade-Batterie!

Der ATTO 2 ist das neueste und preiswerteste Modell von BYD. Das City-SUV wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mit seiner kompakten Bauweise und der schwermetallfreien Blade-Batterie bietet er mit seinen 130 kW eine ausreichend hohe Agilität für den urbanen Verkehr.

Das modern gezeichnete Fahrzeug verfügt über eine innovative Cell-to-Body-Bauweise, die nicht nur Platz spart, sondern auch die Karosseriesteifigkeit erhöht. Mit einem Kofferraumvolumen von 400 bis ca. 1.350 Litern bietet der ATTO 2 viel Stauraum für die alltäglichen Bedürfnisse.

Im Innenraum kombiniert der ATTO 2 kühles Design mit moderner Technologie. Die Ausstattung umfasst unter anderem ein drehbares Infotainment-Display mit verschiedenen Apps, Sprachsteuerung und einem bereits im Grundpreis beinhalteten Panorama-Glasdach, das für ein helles Ambiente sorgt.

Zudem ist der ATTO 2 mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Assistenzsystemen ausgestattet, die das Fahren noch sicherer und komfortabler machen. Die Reichweite des ATTO 2 beträgt bis zu 463 km im Stadtverkehr, und nach WLTP kombiniert bis 312 Kilometer. Damit ist er auf die typischen Reichweite im urbanen Verkehr ausreichend aufgestellt.

Der Verkaufsstart für den Atto 2 in Deutschland ist für den 14. März 2025 geplant. Ab dem 4. Quartal 2025 soll es zudem eine Comfort-Variante mit einer noch größeren Reichweite geben.

