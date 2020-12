(2021) Kia Picanto X-Line – Honigbiene oder Mini-Tiger?

Der Picanto ist bekanntlich das beliebte Einstiegsmodell von Kia.Nun hat der schicke Kleine ein Update bekommen und hat jetzt einige Neuerungen an Board. Das Motorenspektrum wurde verbessert. Zudem besteht nun die Möglichkeit, auf ein automatisches Schaltgetriebe, wie in unserem Testwagen verbaut, zu ordern. Das Testfahrzeug wird von einen 1,2 Liter Benzin-Motorangetrieben, der 84 PS leistet. Die umfangreiche X-Line Ausstattungslinie wurde des Testwagens gefällt uns richtig gut. Neun Außen-Lacke stehen zur Wahl.. Diese hier nennt sich Honey Bee Yellow Metallic. Ein saftiges Gelb, das bestens zu diesem modernen Stadtflitzer passt.

In der X-Line wird das Fahrwerk um 15 mm höher gelegt. Bullige Stoßfänger vorn und hinten im Offroad-Look lassen ihn etwas breiter daherkommen. Die Stoßfänger sind jetzt auch in Wagenfarbe lackiert. Hinzu kommt ein neu strukturierter, geschlossener Kühlergrill mit schwarzglänzender Oberfläche und einer Chromzierleiste. Die X-Line tritt nun noch robuster auf als bisher. Dazu wurde das Design an Front und Heck markant verändert. Übrigens: Auch die sportliche GT-Variante wurde übrigens sichtlich verändert.

Was der neue Kia Picanto noch drauf hat, erfährst du im Video. Schau´ doch gleich mal rein.

Technische Daten:

KIA Picanto X-Line (Modelljahr 2021

Motor: 1,2 Liter AMT

Leistung: 84 PS

Max. Drehmoment: 122 Nm bei 4.000 U/min,

Vmax: 173 km/h

Beschleunigung: 0-100 km/h: 12 s,

Farbe: Honey Bee Yellow Metallic



Verbrauch: 4,9 l / 100 km

Antrieb: Frontantrieb

Leergewicht: 1.034 kg

NEFZ-Verbrauch: 4.6 l/100 km

CO2-Ausstoss: 107 g/km

WLTP-Verbrauch: 5.30 l/100 km

CO2-Ausstoss: 134 g/km

Ausstattungslinie: X-Line

Preise: ab 17.692 Euro

Aufpreis Metalliclackierung: 477 Euro

Gesamtpreis Testfahrzeug: 18.170 Euro