Smart legt zum April den EQ Fortwo als Sondermodell „Edition Bluedawn“ auf. Kennzeichen sind die Bodypanels und Sicherheitszelle in mattem Velvet Blue sowie Räder und Karosserieanbauteile von Brabus, die teilwesie auch in glänzendem Schwarz ausgeführt sind. Im Brabus-Stil gestaltet sind außerdem einige Interieurdetails. Der Smart EQ Fortwo Edition Bluedawn ist in Kombination mit den Ausstattungslinien Pulse und Prime verfügbar. Der serienmäßige Lieferumfang umfasst Details wie das Cool & Audio-Paket, Digitalradio und Sitzheizung. Die Preise beginnen bei 28.920 Euro. ampnet

Foto: Daimler