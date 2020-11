625 PS – BMW M5 Competition LCI (2021) – Liebe auf den ersten Blick? Sound I POV I 0-100 I NEW

Mein nächster Wagen? BMW M5 Competition LCI (2021) Sportlimousine trifft auf Komfort vom Feinsten. Das Facelift des BMW M5 CS vereint alles, was mein Herz höher schlagen lässt.

Als Herzstück dient ein TwinPower Turbo V8 Benzinmotor mit einer Leistung von 460 kW (625 PS) und einem maximalem Drehmoment von 750 Nm. Durch das M-Competition-Paket kommt der M5 mit einer stärkeren Motorleistung, einer direkteren Lenkung und einem speziell entwickeltem Fahrwerk. Und liegt 7 mm tiefer, als der klassischen M5.

Durch das Facelift haben sich auch optisch, kleine Neuerungen durchgesetzt. Auf den ersten Blick lässt sich der LCI an der dreidimensionalen M Niere erkennen und den schwarzen Rahmen um die Rückleuchten. Der M5 Competition sprintet in nur 3,3 Sekunden auf 100 km/h und in 10,8 Sekunden auf Tempo 200 km/h. 20 Zoll M-Leichtmetallräder in Bicolor-Optik, Bremssättel in Rot, die gibt es optional auch in Schwarz.

Liebevoll kombiniert wurde der BiTurbo in der Testversion mit einer BMW Individual Lackierung (Speziallackierung), Carbon-Dach, Carbon-Außenspiegelkappen und der Motoabdeckung ebenfalls in Carbon. M5 Competition Badges an der Front, Seite, Kieme und Heck sowie einige exklusive Designelemente in Schwarz hochglänzend. Gepaart mit Schwarz verchromten Doppelendrohre der M Sportabgasanlage, machen den Batmobil-Look dann perfekt.

Nicht nur der Look ist zum Verlieben. Auch die Fahrdynamik ist ein Traum. Im Facelift des M5 sind die adaptiven Stoßdämpfer aus dem M8 Gran Coupé an Board. Das sorgt vor allem im Alltag für mehr Komfort. Die Höchstgeschwindigkeit wurde beim Testfahrzeug auf 305 km/h angehoben. Was den neuen BMW M5 CS außerdem zum wahren Batmobil macht, erfährst du in unserem YouTube-Video. Schau‘ rein.

Technische Daten:

625 PS – BMW M5 Competition LCI (2021)

Motor: Twin-Power Biturbo, Competition 4.4 V8 (625 PS) xDrive Steptronic Leistung: 625 PS

Beschleunigung: 0-100 km/h: 3.3 s; 0-200 km/h: 10,8 s Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h oder 305 km/h

Preis: 129.900 Euro

