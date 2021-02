Bürstner Elegance I 910 G (2021) –

Eine Flut von Innovationen und Verbesserungen



Bürstner erfindet den Elegance neu. Auch wenn es optisch keine Revolution ist und wohl auch nicht sein kann, was Bürstner dem voll-integrierten 3-Achser an Ausstattung und Qualität mit auf den Weg gibt, ist beeindruckend. In 3 Farben gibt es den neuen 5,5 Tonner (zulässiges Gesamtgewicht). Weiß ist die Serienfarbe, Beige-Metallic und Silber-Metallic gibt es gegen Aufpreis. Der 8,91 Meter lange Elegance rollt auf 16 Zoll-Stahlfelgen, wer Alus möchte bekommt diese in 16 Zoll. Unser Testwagen trägt die 16-Zoll-Alufelgen in Schwarz.

Eine besonders große und leichtgängige Tür mit integriertem Fliegenschutz öffnet den Zugang zum Innenraum. Im Heck finden in einer 1,05 Meter x 1,23 Meter großen Garage nicht allein Bikes oder E-Bikes leicht beladbar Raum. Bis zu 250 Kilo an Camping-Gepäck können hier verstaut werden.

Der Elegance (Modelljahr 2021) kommt mit der Mercedes Sprinter-Basis als Antrieb. Serienmäßig stellt die 2,2 Liter Diesel-Maschine 143 PS bereit. Wer etwas mehr möchte, bekommt sie auch in der Leistungsstufe mit 170 PS. Noch konnten wir den Elegance nicht fahren, daher können wir an dieser Stelle noch nicht aus der Praxis zu den Verbrauchswerten beitragen. Auch Aussagen zum Fahrverhalten müssen noch warten. Beides wird im Sommer nach einem 2-wöchigen Praxis-Test folgen.

Deutlicher Zuwachs an Qualität und Ausstattung

Der neue Elegance kommt mit einem Doppelboden-Konzept, das zahlreiche Vorteile bietet und über die gesamte Innenraumfläche ohne Stufen auskommt. Zunächst ist der Boden wärmer, wenn eine Luftschicht darunter liegt, aber es ergeben sich auch gut erreichbare Staufächer für Gepäck und auch für die Technik. Das Gepäck kann hier von beiden Seiten aus über die volle Breite durchgeladen werden. Sehr praktisch! Alle Türen und Fächer, die von außen zum Doppelboden führen, sind mit Gas-Druck-Dämpfern versehen, die die Fächer automatisch öffnen. Auch das führt zu einer deutlichen Erleichterung bei der Nutzung. Auch von Innenraum aus können mehrere Fächer im Doppelboden genutzt werden.



Mercedes-Technik für mehr Fahr-Komfort und Sicherheit



Zwei Grundrisse werden angeboten, die sich jedoch allein bei der Bett-Lösung unterscheiden. Die von uns hier vorstellte Variante ist der I 910 G mit geteilten Betten im Heck. Dagegen stellt der I 920 G ein frei stehendes Doppelbett (King Size) bereit, in das man auch von der Seite einsteigen kann. Hier sollte jeder selbst entscheiden, welche Variante ihm näher kommt. Alles andere ist gleich, so auch das gutgeführte Hub-Bett (ca. 1,40 x 2 m) über dem Fahrerbereich, auf dem ebenfalls 2 Personen Schlaf finden können.

Während die Matratzen im Heck auf Teller-Federn lagern, liegt die einteilige Matratze vorn auf einem Kunststoffnetz, das eine Unterlüftung gewährleistet. Das Bett hinten, ist also das hochwertigere. Neben des super-bequemen Pilotensesseln in der Fahrerkabine gibt es auch dahinter 2 in Fahrtrichtung stehende Einzelsitze , die aus den Sitzbänken ausgeklappt werden kann. Dann sitzen hier 2 weitere Personen bequem und sicher, weil mit 3-Punkt-Guten fixiert. Ein bisschen fummelig ist der Ausklapp-Vorgang jedoch. Aber das hat man bald raus. Wieder zurückgebaut, stehen zwei gegenüberliegende Sitzbänke bereit. Dazwischen ein in der Hälfte um 180 Grad klappbarer Tisch, der in Längsrichtung verschoben werden kann. In der umgeklappten Position lässt der Tisch ausreichend breiten Durchgang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich. Clevere Lösung!

Luxus-Küche auf Reisen

Ein Highlight ist die Wertanmutung und Verarbeitung der Möbel, die farblich und bei ihren Oberflächen (Hochglanz und auch Natur-Optik) geschmackvoll-modern abgestimmt wurden. Hier ist kein Mief aus alten Wohnwagentagen mit Gelsenkirchener Barock mehr zu finden. Eine wahre Wohltat für die Sinne. Ich habe bisher kein Serien-Wohnmobil in dieser Art gesehen. Vieles von dem, was ich in der Vergangenheit kritisiert habe, wurde hier verbessert. Sei es die Spüle aus Mineralwerkstoff mit den Kanten, damit Wasser nicht überlaufen kann oder der toll gezeichnete edle Kühlschrank (177 Liter), dessen Türen sich aus beiden Richtungen öffnen lässt. Auch die Glasfläche mit der integrierten Induktionskochfeld und den beiden Gasbrennern sieht top-modern aus und bietet deutliche Vorteile beim Reinigen.

Duschen wie Zuhause

Ein Traum ist auch die Dusche mit ihrer Säule und dem verdeckten Rinnenabfluß. Zuhause kann man das kaum schöner haben. Ebenfalls zum Serienumfang gehört das innovative Toiletten-System Indus von Thetford. Mit ihm wird das lästige Wegbringen der herkömmlichen Kassetten obsolet, weil alles, was üblicherweise in der Schüssel landet, direkt zerkleinert und in einen flüssigen Brei verwandelt wird, der über ein Ablass-System an jeder Abwasserstelle abgelassen werden kann. Durch die großen Auffangbehälter und die Nutzung von Brauchwasser aus Küche und Dusche kann man so bis zu 7 Tage autark sein. Für mich eine ganz wesentliche Erleichterung im Alltag von Wohnmobilisten. Und diese Innovation ist bereits im Grundpreis von 116.900 Euro beinhaltet.

Fazit:

In unserem Video zeigen wir Euch diese und etliche weitere schöne Detail-Lösungen, die im neuen Bürstner Elegance realisiert wurden. Für uns ist der neue Elegance mit seiner Mercedes-Basis schon heute die Neu-Vorstellung des Jahres 2021. Nach unserem nahezu überschwänglichen Zwischenurteil sind wir schon heute gespannt, ob unser Praxis-Test im Sommer dieses Ergebnis bestätigen wird. Denn wenn man ein Reisemobil über 14 Tage im Alltag genutzt hat, kann man deutlich fundierter sagen, wie gut es ist.

Technische Daten:

Bürstner Elegance i 910 /920G

Länge/Breite/Höhe: 8,91/2,32/2,03 Meter

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter, 143 PS, Euro VI D

Sitz-/Schlafplätze: 4/4

Grundpreis: 116.990 Euro

