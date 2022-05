BMW M135i xDrive (2022) – Der Erzrivale des Mercedes AMG A35 noch schneller und sicherer in den Kurven￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Für das aktuelle Modelljahr haben die Ingenieure am Fahrverhalten und am Motoren-Sound geschliffen, um den BMW M135i xDrive im fortgeschrittenen Lebenszyklus attraktiv zu halten. Wir haben den kompakten Sportler aus Bayern auf den Straßen um die sächsische Stadt Leipzig, wo BMW ein Produktionswerk betreibt, einen Tag lang unter die Lupe genommen. Schaut unser Video!

BMW M135i xDrive (2022)

Wettbewerber

Mercedes-AMG A35 4Matic, Audi S3 Sportback.

Technische Daten:

Motor

Zylinder / Ventile pro Zylinder 4 / 4

Hubraum in cm³ 1998

Leistung in kW (PS) bei 1/min 225 (306) / 5000-6250

Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min 450 / 1800-4500

Sport-Automatic Getriebe Steptronic

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250

Beschleunigung 0-100 km/h in s 4,8

Verbrauch

Kombiniert in l/100 km (WLTP) 7,8

CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) 179

EU-Abgasnorm Euro 6d

Tankinhalt (ca.) in l 50

Abmessungen

Länge / Breite / Höhe in mm 4319 / 1799 / 1434

Radstand in mm / Wendekreis in m 2670 / 11,4

Gewicht Leergewicht in kg 1600

Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2085

Zuladung in kg 560

Zulässige Achslast vorne / hinten in kg 1120 / 1020

Gepäckraumvolumen min.-max. in l 380-1200

Räder

Reifengrößen vorne 225/40 R18 92 Y XL

Reifengrößen hinten 225/40 R18 92 Y XL

Raddimension vorne 8Jx18 Zoll, Leichtmetall

Raddimension hinten 8Jx18 Zoll, Leichtmetall

Preis: ab 53.650 Euro

