BMW M135i xDrive (2022) – Schneller und sicherer in den Kurven

M-Performance-Modell des BMW 1er (F40)

Für das aktuelle Modelljahr haben die Ingenieure am Fahrverhalten und am Motoren-Sound geschliffen, um den BMW M135i xDrive im fortgeschrittenen Lebenszyklus attraktiv zu halten. Wir haben den Kompakt-Sportler aus Bayern auf den Straßen um die sächsische Stadt Leipzig, wo BMW ein Produktionswerk betreibt, einen Tag lang unter die Lupe genommen.

BMW M135i xDrive

Fahrdynamische Veränderungen

Optisch hat sich an dem aktuell ab 53.650 Euro erhältlichen BMW M135i xDrive gegenüber dem letzten Modelljahr nichts verändert. In erster Linie spendierten die BMW-Ingenieure dem kompakten Sportgerät ein fahrdynamisch verbessertes Fahrwerk. So wurde der Sturz der Vorderräder erhöht, zudem sind Querlenker- und Vorderradaufhängung nun über ein neues Hydrolager angebunden. Das führt dazu, dass in Kurven die Auflagefläche der Räder erhöht wird, dadurch haftet der M135i xDrive noch besser auf dem Straßenbelag. Die Längs- und Querlenkerlager der Hinterachse wurden ebenfalls überarbeitet. Die Wankneigung ist durch die Summe der Maßnahmen noch geringer geworden. Federung und Dämpfung wurden an das neue Set-up angepasst. Das Ergebnis ist ein wahrlich großes Fahrvergnügen auf schnell gefahrenen, kurvenreichen Strecken.

Kompakt-Sportler mit Allradantrieb

An der Motor-Akustik im Innenraum haben die Sound-Designer ebenfalls geschliffen. Obwohl der Klang des 4-Zylinders weiterhin künstlich verstärkt wird, klingen die Motor- und Auspuffgeräusche im Innenraum nun deutlich hörbar authentischer. Klar, hier ist kein 6-Zylinder verbaut, daher würde es unnatürlich klingen, wenn man den typischen 6-Zylinder-Sound imitieren würde. So wie der Motoren- und Auspuff-Sound nun im Innenraum ankommt, passt es für meine Ohren wirklich gut. Mir gefallen bei der Gaswegnahme die beinahe 8-zylindrisch blubbernden „Fehlzündungen“ besonders gut.

306 PS Leistung und 450 Newtonmeter Drehmoment

Als Antrieb für den Performance-1er fungiert auch in 2022 ein 2,0-Liter-Vier-Zylinder-Biturbo-Motor mit einer Leistung von bis zu 306 PS (225 kW) und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern. In Kombination mit dem für 1.500 Euro erhältlichen M-Performance-Paket schafft das Topmodell den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 4,7 Sekunden. Aber auch ohne dieses Paket gelingt dem 135i der Spurt in 4,8 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der Kompakt-Sportler bei (abgeregelten) 250 Stundenkilometern.

Die Kraft wird auch im aktuellen Modelljahr über eine Achtstufen-Automatik (Serie) mit Schaltwippen (Steptronic Sport) an alle 4 Räder geleitet. Ebenfalls serienmäßig ist eine mechanische Differenzialsperre an der Vorderachse, eine direkt arbeitende M-Sportlenkung sowie eine tatkräftig zupackende M-Sportbremse mit an Bord. Das Lenkgefühl zeigt sich uns nicht synthetisch, es wird ein realistischer Kontakt zur Straße an die Hände transportiert.

M-Sportsitze

Im Innenraum wird die Sportlichkeit durch M-Sportlenkrad und M-Sportsitze deutlich. Diese Sitze geben zugleich besten Seitenhalt in flott gefahrenen Kurven, sind aber trotzdem nicht hart und auch für die lange Strecke ausreichend bequem. Überhaupt ist der M135i xDrive ein gelungene Kombination aus kompakten Alltagsfahrzeug und Sportwagen, mit dem man in der Freizeit auch auf Rennstrecken Spaß haben kann. Die neuen Farben Sao Paulo Gelb, Frozen Orange metallic und Frozen Pure Grey runden die Überarbeitung des BMW M135i xDrive ab. Unser Testwagen trägt das auffällige Sao Paulo Gelb, das dem Wagen auch optisch eine aggressive Sportlichkeit verleiht. Diese Farbe harmoniert bestens mit den Optik-Elementen des M-Performance-Pakets mit seinen schwarzen Design-Elementen und dem hochglänzenden Grill, wie man in unserem Video und auf den Bildern sehen kann.

Fazit

Der BMW M135i xDrive ist ganz mein Ding. Der Tag mit ihm hat mir viel Freude am Fahren geschenkt. Schön, dass es nach wie vor solche Autos gibt, bei denen kein E-Motor im Spiel ist. Natürlich wäre mir ein feiner 6-Zylinder mit natürlichem Klang noch lieber, aber die scheinen einfach nicht mehr in die Zeit zu passen. Sie belasten den Flottenverbrauch stärker, als 4-Zylinder und die BMW Verantwortlichen wollen erkannt haben, dass auch die Nachfrage nicht groß genug wäre.

Die Maßnahmen am Fahrwerk und am Motor-Sound haben sich in meine Augen gelohnt. Durch seinen gleichzeitig hohen Nutzwert kommt man beim Kauf des BMW M135i xDrive quasi zwei Autos: Einen für die vernunft-orientierte Fortbewegung von A nach B und auch einen veritablen Sportwagen für Menschen die einen solchen schätzen. Insofern könnte man den Kaufpreis von 53.650 Euro gedanklich durch zwei teilen. Dann lässt es sich vielleicht leichter verkraften, dass der Preis gegenüber dem letzten Jahr um etwa 2.000 Euro gestiegen ist.

Wettbewerber

Mercedes-AMG A35 4Matic, Audi S3 Sportback.

Foto: Bernhard Limberger

Technische Daten:

Motor

Zylinder / Ventile pro Zylinder 4 / 4

Hubraum in cm³ 1998

Leistung in kW (PS) bei 1/min 225 (306) / 5000-6250

Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min 450 / 1800-4500

Sport-Automatic Getriebe Steptronic

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250

Beschleunigung 0-100 km/h in s 4,8

Verbrauch

Kombiniert in l/100 km (WLTP) 7,8

CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP) 179

EU-Abgasnorm Euro 6d

Tankinhalt (ca.) in l 50

Abmessungen

Länge / Breite / Höhe in mm 4319 / 1799 / 1434

Radstand in mm / Wendekreis in m 2670 / 11,4

Gewicht Leergewicht in kg 1600

Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2085

Zuladung in kg 560

Zulässige Achslast vorne / hinten in kg 1120 / 1020

Gepäckraumvolumen min.-max. in l 380-1200

Räder

Reifengrößen vorne 225/40 R18 92 Y XL

Reifengrößen hinten 225/40 R18 92 Y XL

Raddimension vorne 8Jx18 Zoll, Leichtmetall

Raddimension hinten 8Jx18 Zoll, Leichtmetall

Preis: ab 53.650 Euro

