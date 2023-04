BMW i4 M50 Gran Coupé: Erster vollelektrischer BMW M

BMW M hat mit dem i4 M50 Gran Coupé den ersten rein elektrisch angetriebenen BMW M auf den Markt gebracht. Der BMW i4 M50 vereint die Innovationskraft von BMW M mit der von BMW i und bietet eine sportliche Performance, die elektrisiert. Angetrieben wird der BMW i4 M50 von zwei BMW M eDrive Motoren, die ihre Kraft an alle 4 Räder leiten. Mit dem Sport-Boost-Modus wird eine Leistung von 400 kW (544 PS) auf die Straße gebracht. In nur 3,9 Sekunden gelingt der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h. Die elektrische Reichweite beträgt (WLTP) zwischen 414 und 520 Kilometer. Die Ladedauer beträgt nur 10 Minuten für 140 km Reichweite oder 31 Minuten von 10 auf 80 Prozent an öffentlichen IONITY-High-Power-Charging-Stationen.

BMW i4 M50 Gran Coupé

140 Kilometer Reichweite in nur 10 Minuten laden

Die Dynamik des BMW i4 M50 wird geprägt vom serienmäßigen M Aerodynamik-Paket und dem optionalen M Technik-Paket. Das Exterieur ist durch das M Carbon Exterieur Paket und Designelemente (in Cerium Grey) und markante M Features von der geschlossenen M Niere bis zum M Heckspoiler geschärft. Die M Leuchten Shadow Line beinhalten eine schwarze Ausführung aller Chromelemente in den Hauptscheinwerfern und sorgen für ein unverwechselbares Design. Die 20 Zoll M Bicolor-Felgen und die M Sport Bremse in Rot runden das sportliche Design ab.

Im Innenraum ist das neue zum Fahrer geneigte BMW Curved Display und die schlanke Instrumententafel ein Highlight. Sportliche Akzente setzen M Highlights wie optionale M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer oder das M Lederlenkrad mit Kontrastnähten in M Farben. Der BMW i4 M50 bietet dank seiner großen Reichweite, dem luxuriösen Platzangebot und der intelligenten Vernetzung eine bemerkenswerte Alltagstauglichkeit. Der Wendekreis beträgt 12,85 m und der Kofferraum wartet mit einem Volumen von 470 bis 1.290 Litern auf.

Der Preis für die Basisversion beträgt 70.800 Euro, während unser umfangreich ausgestatteter Testwagen für 92.300 Euro bezahlt werden möchte. Der BMW i4 M50 Gran Coupé fasziniert mit lokal emissionsfreiem Fahrgenuss. Dabei schafft er sich als erstes rein-elektrisches Gran Coupé von BMW M seine eigene Klasse. Wer auf der Suche nach sportlicher Performance, großem Platzangebot und intelligenter Vernetzung ist, für den ist der BMW i4 M50 eine richtig gute Wahl. Leider kann sich dieses Vergnügen nicht jeder leisten.

Technische Daten:

BMW i4 M50

Elektromotor: Synchron-Elektromotor

Leistung: 400 kW (544 PS)

Drehmoment: 795 Nm

Batterie: Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 83,9 kWh

Reichweite: bis zu 510 km (nach WLTP)

Beschleunigung (0-100 km/h): 3,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Ladezeit (DC-Schnellladestation): ca. 35 Minuten (von 10% auf 80%)

Ladezeit (Haushaltssteckdose): ca. 11 Stunden (von 0 auf 100%)

Antriebsart: Allradantrieb

Basispreis: ab 70.800 Euro

Preis Testwagen: 92.300 Euro

