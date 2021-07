Black Vermilion – limierte Edition von BMW X5, X6 und X7 in Frozen Black Metallic

Jeder achte ausgelieferte BMW ist ein X5, X6 oder X7. Die Topmodelle überzeugen nicht nur durch ihr markantes Design, ihre ausgeprägte Fahrdynamik ist ein wesentliches Kaufargument. Die größten und komfortabelsten SUVS der BMW Group erhalten nun eine neue individuelle Ausstrahlung mit eindrucksvoller Präsenz.

Mit der limitieren Editionsreihe „Black Vermilion“ bekommen X5 und X6 exklusive Ausstattungsdetails und einen Frozen Black Metallic Mantel. Das Design setzt dabei auf den ausdrucksstarken Kontrast zwischen Schwarz und Rot.

Ein böse schauendes Gesicht verursacht die Sonderedition durch eine rote Niere im schwarzen Blech. Ein einzigartiger Auftritt. Beim BMW X6 entsteht ein zusätzlicher Effekt durch die beleuchtete Iconic Glow Niere. Das M Sportpaket macht das des Exterieur mit spezifischer Front, Heckschürze und M Hochglanz Shadow Line zum wahren Batmobil, das auf matt-orbitgrauen 22 Zoll M Leichtmetallrädern mit roten Bremssätteln der M Sportbremse durch Gotham City rollen könnte.



Auch im Innenraum zeigt sich das Fledermaus-Mobil stimmig. Auch hier dominiert ein Wechselspiel zwischen Rot und Schwarz. So wird der Innenraum zur dunklen und edlen Fledermaushöhle. Das lackierte Editions-Logo auf der Cupholder-Abdeckung in schwarzem Pianolack und der in Anthrazit gehaltene Alcantara M-Dachhimmel runden das Ambiente passend ab. Exklusivität zeigt sich auch in der BMW Individual Merino Voll-Leder-Ausstattung in Schwarz mit roten Ziernähten. Hohe Wertanmutung vermitteln auch die Glas-Applikationen des Gangwahlhebels und des Start-Stopp-Knopfs. Schwarzes Edelholz wird hier kombiniert mit Einlagen aus Aluminium. Selbst die Fußmatten mit ihren roten Einfassbändern passen zum edlen Look. Die abgedunkelten Seitenfenster runden das mystische Batmobil stimmig ab.



Die Preise für den X5 in der Black Vermillion Edition starten bei 93.200 Euro. Mindestens 100.700 Euro werden für den BMW X6 als Black Vermilion Mobil fällig. Auch den X7 wird es als Black Vermilion Edition geben, jedoch ohne rote Akzente. Sein Basispreis liegt bei 108.700 Euro. Ab August des laufenden Jahres werden die Editionsmodelle ausgeliefert, sie sind ab sofort bestellbar. Die drei Black Vermilion Editionsmodelle können mit jeder verfügbaren Motorisierung versehen werden.





