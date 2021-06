BMW 740d xDrive – Die Luxus-Limousine der Münchner

Pünktlich zum Frühjahr legt BMW seine Luxus-Klasse neu auf. Allerdings polarisiert das 7er-Facelift. An seiner XXL-Niere scheiden sich die Geister. Sie ist rund 40 Prozent größer als zuvor.

BMW 740d xDrive

Das bayrische Flaggschiff bekommt aber auch eine technische Auffrischung. Und auch im Innenraum tut sich etwas. In unserem Videos könnt Ihr dazu mehr erfahren.

Schon seit 1977 baut BMW mit dem 7er eine Limousine, von der nicht wenige träumen. Allerdings bleibt der 7er für vile ein Traum, denn seine Preise kann sich einfach nicht jeder leisten.

Unser Testwagen kommt zwar in der kurzen Version, aber auch sie bringt es schon auf beachtliche 5,12 Meter in der Außenlänge.

Große Auswahl bei den Motoren

Eine breitgefächerte Auswahl an Motoren bietet BMW für seine Premium-Limousine an. Benziner, Diesel und auch Plug-in-Hybrid-Antriebe stehen bereit. Drei Diesel-Motoren mit bis zu vier Turboladern bieten ein Leistungsspektrum von 195 kW/265 PS bis 294 kW/400 PS. Die Plug-in-Hybrid-Varianten werden im neuen BMW 7er Reihe mit einem angepassten Reihen-Sechs-Zylinder-Benziner und einer weiterentwickelten Hochvoltbatterie versehen. So konnte die Systemleistung aus Verbrenner und E-Antrieb (im Sport Modus) auf bis auf 290 kW/394 PS gesteigert werden.

In unserem Testwagen kommt die 740d Motorisierung mit xDrive zum Einsatz. Hier sorgt ein 48 Volt Mild-Hybrid-System für zusätzliche 11 PS. So entsteht eine Leistung von 340 PS und einem maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern.

In unserem Video zeigen wir auch, wieviel Luxus der BMW 7er zu bieten hat und was er noch so drauf hat. Begleitet uns doch auf unser Testfahrt …

Technische Daten:

BMW 740d x-Drive

Länge x Breite x Höhe (m): 5,12 x 1,90 x 1,47

Radstand (m): 3,07

Motor: V8-Benziner, 4395 ccm,

Bi-Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 250 kW / 340 PS bei 4.400 U/min

Max. Drehmoment: 700 Nm bei 1.750-2.250 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (abgeriegelt)

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5,0 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,0 Liter

CO2-Emissionen: 217 g/km (Euro 6d)

Effizienzklasse: D

Leergewicht / Zuladung: min. 1.965 kg / 675 kg

Kofferraumvolumen: 515 Liter

Max. Anhängelast: 2300 kg

Wendekreis: 12,50 m

Bereifung: 245/45 R 19 Doppelspeiche (in Bicolor 630)

Luftwiderstandsbeiwert: 0,27

Lack: Carbon-Schwarz-Metallik

Innenraum: Nappa Exclusiv-Leder mit erweiterten Umfängen in Elfenbeinweiss

Basispreis: 91.700 Euro

Testwagenpreis: 129.845 Euro

