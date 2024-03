Audi hat das Game im Elektrofahrzeug-Segment für SUVs mit dem neuen Q6 e-tron quattro neu definiert. Das vollelektrische SUV möchte neue Standards in Bezug auf Leistung, Reichweite, Ladezeit, Fahrdynamik und Design setzen. Der Q6 soll den Fortschritt der Marke hin zu nachhaltiger Mobilität unter Beweis stellen.

Audi Q6 e-tron quattro / SQ6 e-tron quattro

Das markante und moderne Exterieur-Design basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen langem Radstand und sportlich kurzen Karosserie-Überhängen. Innovative Details wie der geschlossene, invertierte Singleframe-Grill und die neuen e-tron Einleger an den Seiten stehen die Weiterentwicklung des typischen Audi-Designs für Elektrofahrzeuge.

Im Innenraum setzt der Q6 e-tron quattro die neue Design-Philosophie der Marke mit den 4 Ringen erstmals serienmäßig um. Das „Digital Stage“-Anzeige- und Bedienkonzept bietet in Kombination mit dem komplett vernetzten Interieur ein digitales Erlebnis auf höchstem Niveau.

Der Q6 kombiniert dynamisches Fahrverhalten mit hoher Alltagstauglichkeit. Nicht zuletzt sein großzügiges Kofferraumvolumen von 525 Litern, das sich auf bis zu 1.529 Liter erweitern lässt, sowie ein „Frunk“ (kleiner Raum unter der Motorhaube) mit 64 Litern und eine Anhängezuglast von bis zu 2.400 Kilogramm bringen den hohen Nutzwert zum Ausdruck.

Leistungsstarke Antriebe von bis zu 380 kW (SQ6) ermöglichen eine sportlich-dynamischen Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in nur 4,3 Sekunden. Im Audi Q6 e-tron quattro erhält man eine Systemleistung von 285 kW und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden.

Gleichzeitig überzeugt der Q6 mit einer Reichweite von bis zu 625 Kilometern, in Spitzenwert im Audi-Portfolio und auch im Segment. Dafür sorgt ein neu entwickleter 100 kWh (brutto) Hochvolt-Akku-Satz. Kurze Ladestopps sind dank High-Power Charging mit bis zu 270 kW bei 800 V möglich. So lässt sich im besten Fall in nur 10 Minuten Strom für 255 Kilometer laden. In 21 Minuten schafft man es von 10 auf 80 Prozent. Die Ladeklappen lassen elektrisch öffnen, nach dem Abziehen des Ladekabels schließt die Luke automatisch.

Der Audi Q6 e-tron quattro möchte ein Fahrerlebnis voller Emotionalität in Kombination mit der bekannten Audi DNA ermöglichen. Neuerungen bei Fahrwerk, Lenkung und Karosserie sollen dafür Sorge tragen. Mit der Einführung, der neuen Premium Platform Electric (PEE) und einer zukunftsorientierten Elektronik-Architektur, die Over-The-Air-Updates ermöglicht, setzt der Q6 e-tron quattro den Auftakt für eine neue Generation rein elektrischer Audi-Modelle.

Der Audi Q6 e-tron quattro möchte ein wegweisendes Fahrzeug im Bereich der Elektromobilität sein, das Audis Engagement für eine nachhaltige Zukunft unterstreichen soll und neue Maßstäbe in Technologie, Design, Leistung, Reichweite und Nachhaltigkeit setzt. Die Preise für die neuen Q6 Modelle wurden bislang nicht kommuniziert.

von NinaCarMaria

Auf einen Blick

Zum Marktstart zwei Leistungsstufen (inkl. Launch Control):

Audi Q6 e-tron quattro: 285 kW Systemleistung, Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden

Audi SQ 6 e-tron: 380 kW Systemleistung, Beschleunigung 0-100 km/h in 4,3 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit bis zu 210 km/h, S-Modell bis zu 230 km/h

Ladeleistung

Maximale Ladeleistung von optional 270 kW beim DC-Laden generiert eine Reichweite von rund 255

Kilometern in zirka zehn Minuten; Rund 21 Minuten genügen, um die HV-Batterie beim HPC-Laden von 10

auf 80 Prozent aufzuladen; DC-Ladeleistung in der Serie bei maximal 150 kW

Der Audi Q6 e-tron quattro lädt zum Marktstart mit 11 kW Wechselstrom (AC), 22 kW im Lifecycle geplant.