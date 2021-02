Alfa Romeo Racing ORLEN zeigt den neuen C 41

Alfa Romeo Racing ORLEN hat den neuen Rennwagen für die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft in Warschau vorgestellt. In der polnischen Hauptstadt wurde der Alfa Romeo Racing ORLEN C41 von den Fahrern Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi sowie Ersatzfahrer Robert Kubica enthüllt. Die Veranstaltung fand ohne Publikum statt und wurde stattdessen live im Internet übertragen.

Das Design zeigt die traditionellen Farben der Marke, rot und weiß. Der Rennwagen, der unter Leitung des Technischen Direktors Jan Monchaux entworfen wurde, ist eine Weiterentwicklung des Alfa Romeo Racing ORLEN C39, mit dem das Team in der Saison 2020 antrat. Aufgrund der durch das Formel-1-Reglement auferlegten Einschränkungen übernimmt der C41 viele Komponenten seines Vorgängers. Im Detail zeigen sich allerdings einige Neuheiten, für die von den Technikern sogenannte „Tokens“ eingesetzt wurden. Die Ingenieure von Alfa Romeo Racing ORLEN verwendeten beim C41 die wertwollen Tokens vor allem für eine optimierte Form der Fahrzeugnase. Auch der von Ferrari gestellte Motor ist eine Neuentwicklung. Er wird am Freitag dieser Woche das erste Mal gezündet, wenn das Team in Barcelona (Spanien) mit den Testfahrten vor der neuen Saison beginnt.

Auf der Karosserie des C41 wird das Alfa Romeo Logo flankiert von zwei traditionellen Symbolen: dem Quadrifoglio, dem vierblättrigen Kleeblatt, das seit 1924 die Rennsportaktivitäten von Alfa Romeo begleitet, und dem Zeichen von Autodelta, dem legendären Rennteam der Marke. Beide Logos stehen für ein klassisches Design, Leidenschaft sowie Tradition und machen den Alfa Romeo Racing ORLEN C41 in der Startaufstellung unverwechselbar.









Alfa Romeo tritt auch in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 zusammen mit dem Schweizer Rennstall Sauber Motorsport an. Die Partnerschaft zwischen zwei der bekanntesten Marken im Motorsport begann im Jahr 2018, als Alfa Romeo erstmals als Titelsponsor des Teams auftrat. In den bisherigen drei Jahren der operativen Zusammenarbeit hat das Team wichtige Erfolge erzielt. Getreu seinem traditionellen Wettkampfgeist nimmt Alfa Romeo die Herausforderung der Formel 1 erneut an.