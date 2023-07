Alfa Romeo kündigt Traumwagen an

Den 30. August sollten sich Alfa Romeo Fans in ihrem Terminkalender kennzeichnen. Warum? Bei der Präsentation der neuen Giulia und des neuen Stelvio in China kündigte CEO Jean-Philippe Imparato heute die Weltpremiere eines „ikonischen Autos“ an, das die „wahre“ Alfa Romeo DNA verkörpert soll. Am 30. August 2023 (parallel zum italienischen Grand Prix in Monza) kann via Live-Stream aus dem Alfa Romeo Museum in Arese, Mailand das Ereignis verfolgt werden.



„DARE TO DREAM“ / „Wage es zu träumen“ wiederholte Jean-Philippe Imparato mehrmals. Dieses Projekt sei ein wahr gewordener Traum, inspiriert von einem mutigen Team, das etwas Einzigartiges erreichen wollte, so der Alfa Romeo CEO.



Die Tatsache, dass die Ankündigung in China gemacht wurde, sei kein Zufall und bestätige den Fokus auf diese geografische Region und die Ambitionen der Marke, den Zielwert von 40% der Verkäufe außerhalb Europas zu erreichen.

