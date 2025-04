Abarth 600e Turismo: Was steckt dahinter, was macht ihn aus? In unserem Video geben wir dir Einblicke in den Abarth 600e Turismo (und auch in den Scorpionissima). Der Abarth 600e Scorpionissima. ist der leistungsstärkste Serien-Abarth aller Zeiten. Die viertürige, vollelektrische Rennsemmel kombiniert die sportliche Abarth DNA mit moderner Elektroantriebstechnologie und kommt mit Sportsitzen (auf Wunsch Schalensitzen) und jede Menge Sport-Optik daher. Der kombinierte WLTP-Verbrauch ist mit 18 kW je 100 Kilometer angegeben, auf unseren Testfahrten hat er aber gern auch über 22 kW genommen, was die angegebene Reichweite von 335 Kilometern schnell dahinschmelzen lässt, wir würden nach unseren Erfahrungen von 250 Kilometern ausgehen.

