Abarth 595 Scorpioneoro – Ready to Gold – Limited Edition mit 165 PS

Abarth stellt zwei limitierte Sondermodelle mit jeweils 165 PS und 230 Nm maximales Drehmoment vor: Den Abarth 595 Scorpioneoro und den Abarth 595 MonsterEnergy Yamaha.

Heute wollen wir uns die sportliche Goldmarie im Detail anschauen. Das Monster Editionsmodell, wird passend zu Halloween noch in den nächsten Tagen online gehen.

Der Name ScorpioneORO setzt sich aus „Skorpion“ und „Gold“ zusammen. Ihn wird es in einer limitierten Auflage von nur 2.000 Exemplaren geben.



Er soll eine Hommage an den exklusiven A112 Abarth, auch Targa Oro oder Gold Ring genannt. Eine Seltenheit, die bereits 1979 mit einer Stückzahl von nur 150 Modellen hergestellt wurde. Angelehnt an seinen Vorahnen, bietet der neue „abarthige“ Gold Ring, Elemente in schwarzer Lackierung und goldene Details.

Der Scorpioneoro hat eine Leistung von 121 kW (165 PS). Bei einem Fahrzeug Gewicht von 1110 Kilogramm, das sind 6,5 Kilo pro PS. So schafft er seinen Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 218 km/h. Kombiniert ist der Motor mit einem 1.4-Liter-T-Jet-Triebwerk als Schalter. Jedoch kann der goldene Skorpion auch mit Automatikgetriebe und Schaltwippen bestellt werden.

Sein mattschwarzes Schachbrettmuster auf dem Dach passt perfekt zu den matten Griffen, Spiegelkappen, Front- und Heckspoiler.

Passend zur schwarzen Hauptlackierung und den goldenen Schriftzügen, trägt die neue Sonder-Edition einen großen goldfarbenen Skorpion auf der Motorhaube. Serienmäßige 17-Zoll-Leichtmetallräder in Gold runden den Look ab. Auf Wunsch gibt es diese auch in schwarz.



Im Interieur zieht sich das Goldjungen-Design fort. Die hauseigenen Abarth-Sportsitze mit „Skorpion Monogramm“, schwarze Lederapplikationen, kombiniert mit einem raffinierten Stoff und den Trikolore-Farben ergeben nicht nur eine mega Optik, sondern geben perfekten Halt und Comfort. Darüber hinaus dominieren neben der italienischen Flagge auch ein „Scorpioneoro“- Schriftzug und den vorderen Kopfstützen.

Die Limousine ist ab 25.822,18 Euro erhältlich, das Cabrio wird ab 28.356,64 Euro eingepreist sein.

Seid gespannt auf die neue MonsterEnergy Sonderedition, die kommt wird es in wenigen Tagen auch zu sehen geben.

Technische Daten:

Motorisierung: 1.4 T-Jet mit 121 kW (165 PS)

Beschleunigung: (0–100 km/h) 7,3 Sek. (MT) / 7,4 Sek. (MTA)

Höchstgeschwindigkeit: 218 km/h

Kraftstoffverbrauch: (l/100 km) kombiniert 6,8 (MT) / 6,7 (MTA)

CO² -Emission (g/km): kombiniert 155 (MT) / 153 (MTA)

CO² -Effizienzklasse (Schadstoffklasse): F (Euro 6d TEMP)

Serienausstattung:

Exterieur:

Goldener Skorpion auf der Motorhaube

Abarth Schriftzug an der Seite in Gold

Dach mit mattschwarzem Schachbrettmuster

Goldene Zierlinie

Scorpioneoro und 595 Badges in Gold

Zweiflutige Sportauspuffanlage

Getönte Scheiben hinten

Nebelscheinwerfer

17″ Leichtmetallfelgen Formula Gold mit Radnabenkappe in Rot

Schwarz lackierte Bremssättel

Tiefergelegtes Koni Sportfahrwerk mit FSD-System (Frequency Selective Damping) hinten

Tankdeckel in Aluminium

Garrett Turbolader

BMC Sportluftfilter

TTC (Torque Transfer Control)

Interieur:

Exklusive Integral-Sportsitze Schwarz mit Scorpione-Camouflage und italienischer Flagge an der Kopfstütze

Goldene Limitierungsplakette „ONE of 2.000“

Beats® Audio Soundsystem (480 Watt Maximalleistung, 2x Tweeter, 2x Midwoofer, 2x Full-Range Lautsprecher,1 Subwoofer und 8-Kanal-Verstärker mit Digital Sound Processing (DSP))

Lederlenkrad mit Audio-Bedientasten

Schaltknauf mit AluminiumVeredelung (nur MT)

Analoges Manometer für den Turbolader

Pedalabdeckungen, Fußstütze und Einstiegsleisten aus Aluminium

Exklusive Scorpioneoro Fußmatten

Komfort:

Uconnect™ Navigationssystem mit Europakarte und Radio mit 7″ Touchscreen, DAB+, USB und Bluetooth®

Apple CarPlay / Android Auto™¹

Antenne in Seitenfenster (ersetzt Dachantenne; nur bei Limousine)

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Parksensoren hinten

Instrumentenanzeige mit 7″ TFTFarbdisplay

Licht- und Regensensor

Elektrische Fensterheber vorne

Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel

Geteilt umklappbare Rücksitzbank (50/50) mit ISOFIX Befestigungspunkten

Reifenreparaturset Fix & Go