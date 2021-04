Abarth 595 Competizione (2021) – Der Sportlichste seiner Art

Im Jahr 1949 gründete Carlo Abarth sein eigenes Unternehmen. Der italienische Tüftler hatte die Vision, aus normalen Autos außergewöhnliche zu machen. Noch heute gehört Abarth als Marke zum jüngst zusammengeführten Stellantis Konzern. Als erschwinglicher Einstieg in die Abarth Sportwagenwelt gibt es vier Varianten des Abarth 595. Den puren 595 (145 PS), den 595 Turismo (165 PS), den 595 Competizione (180 PS) und den 595 Esseese (180 PS). Alle werden von einem bewährten 1,4-Liter-Turbo-Benziner mit einem Leistungsspektrum von 107 kW (145 PS) bis 132 kW (180 PS) befeuert. Mit diesem Aggregat werden übrigens auch die die deutschen und italienischen Rennwagen der Formel 4 befeuert. Im neuen Modelljahr 2021 halten alle 595-Varianten die höchste Abgasnorm 6d final ein.

Bissig wie ein Skorpion

Der Abarth 595 verkörpert jene Tugenden, die der Philosophie des legendären PS-Zauberers Carlo Abarth entspringen: Abarth-Fahrzeuge sollen handlich und besonders leistungsstark sein, dabei aber klein und im übertragenen Sinne bissig wie ein Skorpion.

Unser Testwagen in der schicken Sonderfarbe „Scorpione Schwarz“ (+590 Euro) kommt als Supersportler Abarth 595 Competizione, er ist das Sportgerät mit der höchsten Leistung innerhalb der Baureihe. Wie der Abarth Esseese profitiert auch der Competizione von einem Garrett GT1446-Turbo-Lader und einem mechanischen Sperrdifferential (1.990 Euro), um auch bei schwierigen Grip-Verhältnissen gute Traktion zu gewährleisten. Koni-Sportdämpfer an beiden Achsen und eine Brembo-Bremsanlage sind ebenfalls Teil der Competizione-Ausstattung.

Der 132 kW (180 PS) leistende Motor katapultiert das 1,1 Tonnen schwere Sport-Fahrzeug in nur 6,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, sowie bei Bedarf auf eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Den kombinierten Verbrauch gibt FCA mit 6,8 Liter je 100 Kilometer an. Das vier-flutige High-Performance-Abgassystem hinterlässt bei nachfolgenden Fahrzeugen mächtig Eindruck. Der Abarth 595 Competizione ist durch seine technischen Finessen auch für gelegentliche Ausflüge auf die Rennstrecke gewappnet.

Das Body-Kit macht den optischen Unterschied

Für den Competizione gibt es das im Testwagen verbaute Abarth Body Kit mit den 18 Zoll Alus für 2.000 Euro, es macht die Optik des Kleinen noch ein Stück sportlicher. Genauso wie die gelben Bremssättel (250 Euro). Passend zum supersportlichen Charakter ist der Abarth 595 Competizione mit Schalensitzen „Abarth Corsa by Sabelt®“ ausgestattet, die mit schwarzem Stoff bezogen sind. Oft sind Schalensitze unbequem auf längeren Fahrten, aber diese Schalensitze verbinden besten Halt mit gutem Sitz-Komfort. Die Armaturentafel ist im Testwagen mit schwarzem Alcantara-Leder (450 Euro) bezogen, das wertet den Innenraum auf. Auch das Sportlenkrad trägt Bezug aus Alcantara. Den Schalthebel in Carbon gibt es für schlappe 200 Euro. Etwas schwer zu verstehen ist in Zeiten von LED-Scheinwerfern, dass Bi-Xenon Scheinwerfer hier 900 Euro Aufpreis kosten.



Fazit

Den Abarth 595 Competizione gibt es ab 26.990 Euro. Mit den im Testwagen verbauten Optionen kommt man auf 34.930 Euro. Der kleine Supersportler vermittelt dafür jede Menge sportlichen Fahrspaß. Denn die Sportkiste schiesst wie wild los und liegt wunderbar auf gepflegtem Asphalt. Auf hartem Kopfsteinpflaster (siehe dazu unser Video) wird es dagegen ziemlich ungemütlich im Innenraum. Zwar wird die 180-PS-Variante mit einem Norm-Verbrauch von 6,8 Litern angegeben, aber das passt nicht ganz zur Realität. Wenn man ihn so fährt, wie er Freude bereitet, sind Werte über 10 Liter an der Tagesordnung. Fans der sportlichen Gangart werden diesen Preis gern in Kauf nehmen. Schön, dass es solche Autos noch gibt.

Technische Daten:

Motorart, Hubraum, Zylinder- und Ventilanzahl

1.4l T-Jet, 1.368 cm³, 4 Zylinder in Reihe, 16 Ventile

Höchstleistung 132 KW (180 PS) (6,0l/100km/139g/km) bei 5.500 U/min

Maximales Drehmoment 250Nm bei 3.000 U/min

Turbolader: Garret GT-1446

5-Gang-Handschaltung (MT) // Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (MTA)

Auspuff: Record Monza Sportauspuffanlage, vierflutig

Vorderachse: McPherson Einzelradaufhängung mit Stabilisator

Hinterachse: Verbundlenkerachse mit Stabilisator

Tiefergelegtes Sportfahrwerk

Vorderachse: Gelochte und innenbelüftete Scheibenbremse Ø 305 x 28 mm mit Brembo 4-Kolben-Festsattel

Hinterachse: Gelochte Scheibenbremse Ø 240 x 11 mm

Leichtmetallfelgen: 205/40 R17 Design Corsa

Leistungsgewicht: 5,9 kg pro PS

Schadstoffklasse: Euro 6D Final

Basispreis: 26.990 Euro

Testwagenpreis: 34.930 Euro

