(2021) Opel Mokka GS-Line – Neues Kompakt-SUV mit lebendigem 3-Zylinder-Benziner – Fahrbericht I Test

Seit Herbst 2020 kann der neue Opel Mokka schon bestellt werden. Zu den Händlern soll er im Lauf der Frühjahrs rollen. Beim Bestelleingang zeigt sich bereits klar, dass der Mokka richtig gut bei den Menschen ankommt. Die rund 34.500 Euro kostende E-Variante ist in manchen Ausstattungslinien aktuell mit langen Lieferzeiten belastet. Den Mokka-Turbo-Benziner gibt es bereits ab 19.990 Euro, jedoch ist der mit weniger Ausstattung versehen, als der Mokka e. Der Mokka in der sportlich anmutenden GS-Line kostet mit dem 130 PS Turbo-Benziner und dem schnell schaltenden 8-Gang-Automatikgetriebe 29.635 Euro und damit runde 2.000 Euro mehr, als der 6-Gang Schalter (27.685 Euro). Schaut auch gern unsere beiden Videos zum Opel Mokka e und auch zum Opel Mokka 1.2 Turbo.

Technische Daten:

Opel Mokka-e Ultimate (2021)

Wagenabmessungen:

Länge in mm 4.151

Breite mm 1.791

Höhe (bei Leergewicht) in mm 1.534

Radstand in mm 2.561

Wendekreis m 11,08

Gepäckrauminhalt in l 310-1.060

Elektroantrieb

Max. Leistung in kW/PS 100/136

Max. Drehmoment in Nm 260

Höchstgeschwindigkeit in km/h 150 (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h in s 9,0

Reichweite in km (gemäß WLTP2) 313-324

Stromverbrauch in kWh/100 km (gemäß WLTP2) 18,0-17,4

Batteriekapazität in kWh 50

Ladedauer Wall Box (AC, 3-phasig) ca. 5 Std. 15 Min. bei 11kW

Ladedauer öffentliche Ladestation (DC) ca. 30 Min. (80 % der Batterie)

bei ca. 100 kW

Leergewicht inkl. Fahrer (kg) 1.598

Preis: ab 34.100 Euro (vor Förderung)

Technische Daten:

Opel Mokka GS Line (2021)

Motor: 1.2 Liter Dreizylinder

Getriebe: Achtgang Wandler Automatik

Länge: 4.151 mm

Breite mit aus-/eingeklappten Spiegeln: 1.987 mm / 1.532 mm

Höhe (bei Leergewicht): 1.532 mm

Radstand: 2.561 mm

Gepäckrauminhalt: 310 – 1.060 Liter

Max. Leistung: 96 kW/ 130 PS

Max. Drehmoment: 230 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,2 Sekunden

Verbrauch: 5,9 – 6,0 Liter

Leergewicht: 1.270 kg

Basispreis: ca. 20.000 Euro

