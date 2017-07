Was macht man, wenn man vier Jungs und einen Hund hat und von Pauschalurlauben nicht wirklich begeistert ist? Bayram Koc, Geschäftsführer der Kaiser Fahrzeugbau GmbH aus Ascheberg in Nordrhein-Westfalen war auf der Suche nach flexibleren Möglichkeiten, den – kurzen oder langen – Urlaub seiner Familie nach seinen Wünschen gestalten zu können. Als Karosserie- und Fahrzeugbau-Meister mit einem Faible für Design und Oldtimer begeisterte ihn der Teardrop-Trailer, ein Klassiker aus den USA der 1930er-Jahre. Den baut und vertreibt er jetzt. Der Caravan fand nicht zuletzt durch sein besonderes, namensgebendes tropfenförmiges Design und seine simple Bauweise aus Holz in Nordamerika einst und bis heute viele Liebhaber. Das war genau das, was Koc gesucht hatte. Eine Idee war geboren, und er nutzte die Wintermonate, um einen funktionalen Teardrop-Trailer im neuen Look zu entwickeln. Das Ergebnis der Überlegungen ist ein Designerstück mit markanten Teardrop-Elementen. Material- und Farbwahl sorgen für den Retro-Style des Mini-Wohnwagens. Für Koc war es wichtig, flexibel und mobil zu sein, ohne auf den Komfort eines eigenen Bettes und die Funktionalität einer Küche verzichten zu müssen. Seine Neuauflage des 4,2 Meter langen Teardrops bietet für zwei Personen Platz zum Schlafen (Liegefläche 200 x 140 cm) und außerdem mehrere Staufächer für Kleidung und Ausrüstung. Unter der Heckklappe befindet sich die Außenküche mit Waschbecken, Kocher, Kühlbox und Fächern für Geschirr, Lebensmittel und vieles andere mehr. Für Frisch- und Abwasser stehen Kanister mit zwölf Liter Inhalt bereit. Zwei Meter breit ist der Teardrop-Caravan und 1,80 m hoch. Mit einem Gewicht unter 750 kg ist für den Wohnwagen kein Anhängerführerschein erforderlich. Das aerodynamische Design soll für eine gute Straßenlage und einen geringen Luftwiderstand sorgen. Die Preise für einen Teardrop-Caravan starten bei 10 500 Euro. Als Extras sind beispielsweise Vorzelt, Fahrradträger, LED-Beleuchtung, weitere Staukästen oder Elektro- bzw. Dieselheizung lieferbar. ampnet

Fotos: Teardrop