Weibliche Auto-Journalisten aus den ganzen Welt (WWCOTY) küren Kia EV9 zum Weltauto 2024

75 weibliche Journalisten aus 52 Ländern und fünf Kontinenten haben ihr bestes Auto der Welt 2024 gewählt. Traditionell fällt die Verkündung mit dem internationalen Frauentag zusammen.

Vor der Abstimmung haben die Jurorinnen Dutzende von Modellen gefahren und nach zahlreichen Kriterien bewertet. In der ersten Wahlrunde wurden die besten Autos in der jeweiligen Kategorie gekürt. Dabei standen 63 Kandidaten zur Wahl. In der zweiten Runde wurde aus den Kategorie-Siegern dann das weltbeste Autos 2024 gewählt.

„Die diesjährige Wahl war aufgrund des hervorragenden Niveaus aller Kandidaten besonders schwierig. Jeder der Finalisten hatte ein ausreichendes Verdienst, um die Trophäe zu gewinnen. Der Kia EV9 hat schließlich gewonnen, weil er ein Fahrzeug ist, das die Bedürfnisse der Verbraucher überall auf der Welt aus Sicht der Jurorinnen am besten erfüllen kann“, erklärt Marta Garcia, Executive Präsidentin von WWCOTY.

Zur Begründung:

Der Kia EV9 ist das erste große, rein elektrisch angetriebene SUV mit bis zu sieben Sitzen. Trotz seiner Länge von 5 Metern und einer stattlichen Höhe punktet der EV9 mit einer guten Aerodynamik. Er zeichnet sich zudem durch sein innovatives Design, seine modernen Technologien sowie die Möglichkeiten besonders schnellen und auch bi-direktionalen Ladens aus.

„Der Kia EV9 ist wirklich ist dabei erschwinglich und besonders benutzerfreundlich“, sagt Tanya Gazdik, (USA). „Kia hat ein großes SUV mit einem Elektromotor entwickelt, der sich für seine gute Aerodynamik, innovatives Design und seine hohe Technologie mit bis zu autonomem Fahren der Stufe 3 auszeichnet, bi- direktionales und ultra-schnelle 800-Volt-Ladung ermöglicht“, erklärt Sara Soria (Spanien). „Die Elektrifizierungsakzeptanz hängt davon ab, dass EVs in den meisten Segmenten verfügbar sind. Der Kia EV9 bietet ein familienfreundliches Interieur und darüber hinaus ein Fahrerlebnis, das sich fast wie in einem Benzin anfühlt, jedoch ohne lokale Emissionen“, begründet Jil Macintosh (Kanada) ihre Wahl.

„Ein außergewöhnlich edles, geräumiges und vielseitiges Mehrzweck-Elektroauto. Der ausgezeichnete elektronische Allradantrieb mit den verschiedenen Fahrmodi machen den EV9 zu einem hervorragenden Fahrzeug auch im nordischen Winter und im Schnee. Ich habe das Auto bei Minus 25 Grad getestet und kann sagen, dass es sich wie ein normales Luxusauto verhält. Es hat sich schnell aufgewärmt, und die Reichweite reduzierte sich nicht wesentlich durch die kalten Temperaturen. Eine großartige Leistung des koreanischen Autoherstellers “ verrät Ylle Rajasaar (Estland). „Der KIA EV9 verfügt über die fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt, so etwa über einen Frontgrill mit LED -Beleuchtung und einen Innenraum, in dem man die Sitze um 180 Grad drehen und den Raum so in einer Art Wohnzimmer verwandeln kann. Hier finden bis zu sieben Personen Platz und die leistungsstärkste Version kann beeindruckende 384PS mit zwei Elektromotoren (Allrad) erzeugen“ begründet Isadora Carvalho (Brasilien) ihr Vote. „Der EV9 hat mich begeistert, weil er die Möglichkeiten moderner Mehrzweck-Elektrofahrzeuge zeigt. Es war kaum zu glauben, dass dieses große, komfortable und vielseitige Fahrzeug kein Benzin oder Diesel braucht“, sagt Liz Swanton (Australien).

Die deutschen WWCOTY-Jurorinnen sind Solveig Grewe und Nina Maria Weizenecker (NinaCarMaria.de und www.Der-Autotester.de).

Über das Weltauto der Frauen des Jahres von WWCOTY

Das WWCOTY-Weltauto des Jahres ist der einzige Car-Award auf der Erde, der ausschließlich von weiblichen Motor-Journalisten gekürt wird. Er wurde 2009 von der neuseeländischen Motoristin Sandy Myhre gegründet. Sie ist heute Ehrenpräsidentin, während Marta García Executive die aktive President ist.

Diese Auszeichnung zielt darauf ab, die besten Autos des Jahres zu wählen und Frauen in der Automobilwelt eine klare Stimme zu geben. Die Abstimmungskriterien basieren auf den gleichen Grundsätzen, die jeden Fahrer bei der Auswahl eines Autos leiten. Die Jurorinnen wählen kein „Frauen Auto“ aus, weil Autos in ihrer Nutzung ja nicht geschlechtsspezifisch sind. Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, einfaches und sicheres Fahrverhalten oder der ökologische Fußabdruck werden unter anderem berücksichtigt, wenn die abstimmenden Motor-Journalistinnen ihre Stimme vergeben.