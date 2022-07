WIESMANN is back (2023) – Project THUNDERBALL mit 680 PS und e-Drive

Mit ihrem neusten Project-Car „Thunderball“ wagt Wiesmann Sportscar ein Comeback. Die Optik bleibt dabei ganz Wiesmann. Will sagen, ein klassischer Roadster, mit kurzem Heck und langer Schnauze, dem bekannten Wiesmann-Kühlergrill, Gecko, den Glubschaugen und den kleinen runden Heckleuchten.

Was neu ist? Die optische Hommage an die Vorgängermodelle wird erstmals mit einem E-Antrieb gepaart. Zwei Elektromotoren an der Hinterachse erzeugen eine Systemleistung von beeindruckenden 680 PS und ein maximales Drehmoment von 1.100 Newtonmetern. So sprintet der bisher schwerste Wiesmann – trotz Carbon-Karosseriekleid – mit seinen 1,7 Tonnen in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Gespeist wird die Leistung aus einem flüssigkeitsgekühlten Batteriepaket, das eine Kapazität von 92 kWh bereitstellt, wovon 83 kWh (netto) genutzt werden können.

Der komplette Antriebsstrang wurde, so die Wiesmann-Verantwortlichen, in Deutschland entwickelt. Dank 800-Volt-Technolgie kann der Thunderball in etwa 30 Minuten vollständig aufgeladen werden. Seine Reichweite soll bei 500 Kilometern liegen. Moderne Assistenzsysteme sucht man jedoch vergebens. Manchen wird das freuen.

Im Innenraum zieren weiterhin 7 Anzeigen das Cockpit. Neu ist das hydraulische Verdeck, das sich in Windeseile schließen oder öffnen lässt. Auch bei der Individualisierung bleibt sich Wiesmann treu, denn hier sind den Kundenwünschen absolut keine Grenzen gesetzt. Wohl dem, der sich dieses automobile Vergnügen leisten kann.

Schon heute kann der neue Wiesmann Thunderball bestellt werden. Die Preise starten bei 300.000 Euro plus Steuern und optionaler Ausstattung. Anfang des kommenden Jahres (2023) sollen die ersten Modelle dann zu den Kunden rollen.

Thanks @WIESMANNsportscars

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Motor: 2 Elektromotoren

Systemleistung: 680 PS

Reichweite: bis zu 500 km

Max. Drehmoment: 1.100 Nm

Beschleunigung 0-100 km/h: 2,9 s

Preis: ab 300.000 Euro

—————————————-

Dein Traum-Auto findest du bei Null-Leasing.com: https://www.null-leasing.com/leasing-… Thanks @Null-Leasing.com (*Werbung)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren