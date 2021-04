Weitere Details zum neuen Hyundai Staria

Hyundai gibt weitere Details zu Technik, Antrieben und Ausstattung bekannt.

Angetrieben wird der neue Hyundai Van durch einen 2,2-Liter-VGT-Dieselmotor, welcher eine Leistung von 177 PS und ein maximales Drehmoment von 431 Newtonmetern hervorbringt. Kunden können zwischen einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Achtgang-Automatikgetriebe wählen. Der Staria weist eine Gesamtlänge von 5.253 Millimetern, eine Breite von 1.997 Millimetern, eine Höhe von 1.990 Millimetern und einen Radstand von 3.273 Millimetern auf. Je nach Modellvariante kann der Laderaum bis zu 5.000 Liter fassen.

Er ist in acht Außenfarben erhältlich: Abyss Black Pearl, Creamy White, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Shimmering Silver Metallic, Dynamic Yellow, Olivine Gray Metallic und Gaia Brown Pearl.

Innenraum des Hyundai Staria

Multifunktionale Relaxsitze in der zweiten Reihe lassen sich elektronisch verstellen und in Längsrichtung verschieben. Bei geneigten Rücklehnen der Sitze in der zweiten Reihe bleibt ausreichend Raum für Passagiere in der dritten Sitzreihe. Je nach Ausstattungsvariante bietet er in der zweiten Sitzreihe um 180 Grad drehbare Einzelsitze. Die Rücksitzlehnen können in eine vollständige Liegeposition gestellt werden.

Das Interieur ist in folgenden Farben bestellbar: einfarbig Schwarz, Schwarz und Beige, Schwarz und Blau, Grau und Braun sowie Grau und Hellgrau.

Der Staria bietet unter dem Begriff Hyundai SmartSense Sicherheitsausstattungen wie 6 Airbags, autonomer Notbremsassistent und ein aktiver Totwinkelassistent. Außerdem ist Staria mit einem kabellosen Gurtwarner ausgestattet. Die Technologie erlaubt stufenloses Verschieben der Sitze und kann dennoch bei nicht geschlossenem Gurt warnen. Die Van-Baureihe ist im Cockpit mit einer Weitwinkelkamera für den Fond ausgestattet, um so die Passagiere auf den hinteren Sitzen im Blick behalten zu können. Mithilfe des Infotainment-Systems können sich Fahrer, Beifahrer und die hinteren Insassen über eine Freisprechanlage verständigen.

Der neue Hyundai Staria wird ab der zweiten Jahreshälfte 2021 auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Darüber hinaus plant Hyundai die Erweiterung der Van-Baureihe durch Nutzfahrzeugvarianten.

Fotos: Hyundai