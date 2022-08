VW Polo GTI (Power-Facelift 2022) – Auch ein Auto-Rücken kann entzücken

VW Polo GTI PA 2.0 TSI 152 kW 7-Gang DSG

Der Power-Zwerg des Wolfburger hat ein Facelift erhalten. Unter der Haube werkelt der 2.0 TSI-Motor, der 207 PS bereitstellen kann.. Sein maximales Drehmoment erreicht er bei 320 Newtonmetern. Mit dieser Maschine schafft der GTI den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in nur 6,5 Sekunden. Bei 240 Stundenkilometern erreicht der Power-Polo seine Höchstgeschwindigkeit. Das serienmäßige Doppelkupplungsgetriebe (DSG), wechselt nahtlos und schnell zwischen den Gängen. Wie für DSG-Getriebe oft der Fall, spart das gegenüber Handschaltern sogar Kraftstoff ein. Der kombinierte Norm-Verbrauch wird mit 5,7 – 5,6 Litern angegeben. Unser Testverbrauch lag rund ein Liter höher. Wer es aber krachen lässt, und das macht mit dem Polo GTI natürlich jede Menge Spaß, der muss einen höheren Verbrauch einkalkulieren.

Vier Fahrmodi bietet der niedersächsische Power-Zwerg seinem Fahrer an. Eco, Normal, Sport und Individual. Mit „induvidual“ kann der Fahrer seine eigenen Einstellungen wählen. Der Polo GTI fährt serienmäßig mit dem Spurhalteassistent „Lane Assist“ vor. Ebenfalls immer dabei ist der Notbrems-Assistent „Front Assist“, der Fußgänger und Fahrzeuge erkennt und im Ernstfall automatisch abbremst. So soll die Unfallschwere gemindert oder – im Idealfall – ein Unfall komplett vermieden werden⁠. Auf Wunsch kann der neue Polo VW GTI mit weiteren Assistenz-Systemen ausgestattet werden, wie zum Beispiel mit dem IQ.DRIVE „Travel Assist“, der das Fahrzeug schon fast autonom steuert⁠. Außerdem gibt es – gegen Mehrpreis – wieder das „Sport Select“-Fahrwerk mit schaltbaren Dämpfern. der Polo GTI steht für sportliche Dynamik im Kleinwagen-Segment.

Der VW Polo GTI übernimmt bekommt natürlich alle Neuerungen des „normalen“ Polos, damit ist jetzt – gegen Aufpreis – auch teilautonomes Fahren bis 210 km/h möglich.

Typisch GTI: rot lackierte Bremssättel und Zierleisten sowie der Kühlergrill im Wabendesign. Zudem markiert ihn die LED-Lichtleiste in der Front zwischen den IQ.LIGHT – LED-Matrix-Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht. Beim IQ.Light werden adaptiv LED-Segmente gezielt an- bzw. ausgeschaltet, sodass eine dauerhafte Fernlichtfahrt möglich ist, ohne andere Verkehrsteilnehmende dabei zu blenden. Die Stoßfänger des Polo GTI schauen etwas aggressiver in die Welt, als beim Standard-Polo. Im sportlichen Design kommen auch die Lufteinlässe in Wabenstruktur sowie Schweller-Verbreiterungen in hochglänzendem Schwarz.

Und weil viele den Polo GTI nur von hinten sehen werden, gehören verchromte Abgasendrohre genauso zum Heck-Design, wie die drei Buchstaben: GTI. Die elektronische Differenzialsperre XDS gibt’s im gelifteten VW Polo GTI übrigens serienmäßig dazu.

Der Vorteil. der Differential-Sperre: Sie vermindert die Neigung zum Untersteuern. Anders formuliert: diese Technik vermittelt maximalen Fahrspaß in sportlich gefahrenen Kurven. Das Polo-Sportfahrwerk lässt den Power-Zwerg serienmäßig um 15 Millimeter näher an der Straße liegen.

Innenraum: Das typische GTI-Design gefällt mit sportlich frischer Optik. Elemente wie die rote Ziernaht, die GTI-Lenkradspange und das legendäre Karo-Muster treffen auf Touch-Flächen, wie bei der optionalen Klimaanlage „Climatronic“ oder dem 10,25-Zoll-großen Digital Cockpit Pro, inklusive 8 Zoll TFT-Farbdisplay.

Noch mehr GTI gibt’s mit dem Multifunktions-Sport-Lenkrad in Leder mit Schaltwippen und Fahrprofilauswahl. Das digitale Cockpit Pro erscheint in mehrfarbigem Look, verschiedene Info-Profile sind wählbar.

Die Polo-Preise starten bei 19.345 Euro. Die sportliche GTI Variante gibt es ab 31.095 Euro.

Technische Daten:

Kraftstoffart: Benzin

Fuel System: Direct Injection

Karosserie: Hatchback

Hubraum: 1984 cm3

Bohrung x Hub: 82.5 x 92.8 mm

Leistung: 152 kW (207 PS)

Drehmoment: 320 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 240 Stundenkilometer

0-100 Km: 6,5 Sekunden

Getriebe: Automatik

Verbrauch: 5,6 Liter

CO2-Emission: 160 g CO₂/km (komb.)

Radstand: 254.9 cm Länge: 407.4 cm Breite: 175.1 cm Höhe: 143.1 cm

Spur vorne: 151.3 cm

Spur hinten: 149.6 cm

Zul. Anhängerlast: 1200 Kg

Wendekreis: 10.6 m

Leergewicht‎: 1257 kg

Kofferraumvolumen: 355-1125 L

Preis: 31.095 Euro

