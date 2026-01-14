Für viele beginnt das Reisejahr nicht mit dem ersten Urlaub, sondern mit einem Rundgang über die CMT in Stuttgart. Die größte Tourismusmesse Europas gilt seit Jahren als Seismograf für neue Trends im Camping- und Reisemobilbereich. Volkswagen Nutzfahrzeuge nutzt die Messe 2026 erneut als Auftakt in die Saison und zeigt vom 17. bis 25. Januar in Halle 8, Stand 8B11, wie sich das Thema mobiles Reisen weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt stehen die Modelle der California Familie, die seit Jahrzehnten vor allem bei erfahrenen Campern einen festen Platz haben. Auf 360 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind insgesamt sieben Fahrzeuge zu sehen – vom alltagstauglichen Kompaktcamper bis zum vollwertigen Reisemobil mit Bad. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Grand California 600 Dune, einem Sondermodell mit eigenständiger Farbgebung und umfangreicher Serienausstattung. Gedacht ist er für Reisende, die längere Touren planen und Wert auf Komfort sowie Unabhängigkeit legen.

Mit dem Grand California 680 zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge zudem ein Modell, das sich klar an Paare richtet, die unterwegs nicht auf feste Betten und ein separates Bad verzichten möchten. Ergänzt wird das Angebot durch die bekannten Varianten California Ocean, Coast und Beach Tour, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen – vom komfortorientierten Langstreckenfahrzeug bis zum flexiblen Begleiter für spontane Ausflüge oder Reisen mit Familie und Enkeln.

Auch für Camper, die ein handlicheres Fahrzeug bevorzugen, hält der Messestand passende Lösungen bereit. Der Caddy California bietet einen kompakten Einstieg in die Welt des mobilen Reisens und bleibt zugleich alltagstauglich. Einen Blick in die Zukunft wirft der ID. Buzz Pro, der als vollelektrischer Van die traditionsreiche Bulli-Historie in ein neues Antriebskapitel überführt.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt in diesem Jahr zudem auf dem Thema elektrisches Reisen. Am 20. Januar ist der ID. Buzz aus der Videoserie #BULLILOVEstories als „Van of the Day“ im Vanlife-Wohnzimmer in Halle 5 zu sehen. Autor und Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Sprecher Christian Schlüter berichtet dort aus eigener Erfahrung von über 135.000 rein elektrisch gefahrenen Kilometern durch 43 Länder und ordnet ein, wo E-Mobilität im Reisealltag heute bereits praktikabel ist – und wo noch Einschränkungen bestehen.

Ergänzt wird der Auftritt durch zahlreiche Aufbauhersteller wie Dethleffs, Knaus, Reimo, Spacecamper oder Tischer, die auf Basis von Volkswagen-Nutzfahrzeugen eigene Reisemobil-Konzepte zeigen. Damit wird deutlich, wie vielseitig die Fahrzeuge als Grundlage für individuelle Lösungen genutzt werden.