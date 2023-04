VW ID.7 – Überzeugt der Elektro-Passat auch Tesla-Fanatiker? mit Gastexperte Michael Blumenstein

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weltpremiere für das größte Mitglied der ID-Familie: Mit dem VW ID.7 feiert heute das zunächst größte Modell der ID-Familie seine Weltpremiere. Gleich an 3 Orten auf der Welt zu gleichen Zeit. Der-Autotester wohnte der Welt-Premiere im Berliner Motorwerk bei. Das neue ID-Topmodell ist eine elektrische Reiselimousine kommt im Herbst 2023 zunächst in Europa und China und im Jahr 2024 dann auch in Nordamerika auf den Markt. In Deutschland wird der ID.7 im Sommer schon in den Vorverkauf gehen. Zwar wurden aktuell noch keine Preise für den ID.7 offiziell kommuniziert, aber aus sicherer Quelle haben wir die Information, dass die Preise unter 55.000 Euro starten werden.

Die Schrägheck-Limuusine ist auf die Langstrecke ausgelegt. Das bedeutet bei einem reinen E-Auto natürlich, dass die Reichweite größer sein muss, als bei üblichen E-Modellen. Mit der 86-kWh-Batterie (netto) im ID.7 „Pro S“, die zum Marktstart jedoch noch nicht verfügbar sein wird, sollen Reichweiten von bis zu 700 Kilometern möglich sein. Die VW Verantwortlichen nennen diesen Antrieb besonders effizient. Mit serienmäßigen 77-kWh-Batterie (netto) im ID.7 „Pro“ sollen bis zu ca. 615 Kilometer erreicht werden können. Hier ist eine DC-Ladeleistung von bis zu 170 kW möglich, beim „Pro S“ sind sogar 200 kW drin. Ein neues Thermo-Management soll die Batterie vor dem Ladestopp vorkonditionieren.

Diese Vorkonditionierung startet bei aktiver Zielführung auf dem Weg zu jeder Ladesäule automatisch. Made in Germany Die Produktion des neuen ID.7 wird, so VW heute in Berlin, für Europa im deutschen E-Mobilitätswerk in Emden stattfinden. Noch im Früh-Sommer erwarten wir die Möglichkeiten erster Testfahrten. Für Europa soll es bald auch eine Karosserie-Variante des ID.7 als „Kombi“ geben.

Ob der neue VW.ID7 auch Tesla-Fans überzeugen wird? Schaut unser Video dazu …

Danke an Michael Blumenstein von Autoflotte