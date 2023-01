Volvo XC60 Recharge T6 AWD (2023) – 350-PS-Volvo meets Batman?

Volvo bringt mit dem neuen Volvo XC60 Recharge ein SUV mit Plug-in-Hybrid Antrieb auf den Markt. Den XC60 gibt es weiterhin aber auch mit klassischem Verbrenner; als Benziner und sogar noch mit Diesel-Maschine. Wir schauen uns heute die Plug-in Version an. Den neuen Volvo XC60 Recharge kann man in zwei Leistungsstärken bestellen. So als T6 mit 350 PS oder als T8 mit 455 PS – immer mit Allrad-Antrieb. Im Test haben wir den XC60 Recharge T6 AWD in der Farbe Plus Dark. Seine Systemleistung von 350 PS setzt sich aus dem Benzin-Verbrenner, der 253 PS beisteuert und dem Elektro-Motor, der bis zu 145 PS liefern kann, zusammen. Das maximale Drehmoment wird aus 350 und 305 Newtonmetern kombiniert. Die elektrische Reichweite gibt Volvo beim XC60 Recharge mit 94 Kilometern an. Um das zu erreichen, muss man jedoch sehr zurückhaltend mit dem „Gas“-Fuß sein.

Das Laden des Volvo XC60 funktioniert über das neue 6,4-kW-2-Phasen-Bordladegerät. Damit kann man den Ladezustand des Akku-Satzes in drei Stunden von 0 auf 100 Prozent bringen. Eine Schnell-Lade-Funktion ist leider nicht verfügbar.

Fünf neu gestaffelte Ausstattungslinien bietet Volvo im Modelljahr 2023 an. Darunter auch eine mystisch dunkle, eine sportliche sowie eine edle Variante. Das mystisch dunkle Gesicht des Testfahrzeugs wird von LED-Scheinwerfern im „Thors Hammer“ Design mit adaptivem Fernlichtassistenten und LED-Tagfahrlichtern abgerundet.

Die Preise starten bei 68.400 Euro, die Testwagen brachte es mit etlichen Optionen auf beachtliche 94.000 Euro.

Technische Daten:

Volvo XC-60 Recharge Plug-in Hybrid T6

Motorart: Plug-in-Hybrid

Leistung maximal in kW (Systemleistung): 257

Leistung maximal in PS (Systemleistung): 350

Antriebsart: Allrad

Getriebeart: 8-Gang Automatikgetriebe

Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor): 186 kW (253 PS) / 350 Nm

Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor): Hinterachse / E-Motor Leistung /

Drehmoment (Elektromotor 1): 107 kW (145 PS) / 309 Nm

Beschleunigung 0 – 100km/h: 5,7 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 140 km/h

Elektrische Reichweite: 94 Km

Länge / Breite / Höhe in mm: 4.708 / 1.902 (2117) / 1.656

Radstand: 2.865 mm

Kofferraumvolumen: 483 – 1410 Liter

Leergewicht: 2.150 kg

Preis: ab 68.400 Euro

