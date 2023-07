Lucid Air (2023) – Tesla, Mercedes & Co nehmt euch in Acht! – Die 1111 PS E-Limousine aus USA ist da

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der Lucid Air Grand Touring (2023)

Unser neues YouTube Video zu einer neuen Marke ist online, die den Markt für E-Autos aufmischen könnte. Der Lucid Air, der in der Dream Edition mit stolzen 1.111 PS aus den USA zu uns kommt, kann besonders schnell und weit. Wir haben den Lucid Air als Grand Touring an einem heißen Sommertag in der Nähe von Zürich fahren können. Was wir danach über den Lucid denken? Seht Ihr in unserm Video oder lest in unserem Fahrbericht. Soviel vorweg: Tesla Model S, Mercedes EQS, Porsche Taycan und Audi e-tron GT bekommen Druck …