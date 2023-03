Toyota Corolla GR SPORT (2023) – Was ist NEU? – Alles was Du wissen solltest

Der neue Toyota Corolla GR Sport (2023) – Mehr Leistung, mehr Effizienz, mehr Sicherheit: Toyota hat den neuen Corolla der 12. Generation überarbeitet und ihm nicht nur ein neues Design, sondern auch verbesserte Antriebs- und Sicherheitssysteme verpasst. Der Kompaktwagen wird Ende März 2023 zu den Händlern rollen und soll Kunden mit gesteigertem Fahrspaß und höherer Effizienz überzeugen.

Der neue Toyota Corolla GR SPORT (2023)

Optisch hat der neue Corolla Kombi einige Innovationen zu bieten. Das Design zeigt sich nun mit einem modifizierten Kühlergrill, veränderten Scheinwerfern und auch mit neuen Felgen. Als Lackierung stehen fortan auch Juniper Blue Metallic und Marlingrau Metallic zur Verfügung. Unter der Motorhaube gibt es ebenfalls Updates zu vermelden. Der Hybridantrieb bekommt in seiner 5. Generation ein neues Steuergerät, ein verbessertes Getriebe und auch eine leistungsstärkere Lithium-Ionen-Batterie.

Besteller können künftig zwischen einem 1,8-Liter- und einem 2,0-Liter-Motor als Verbrenner-Komponente für den Hybriden wählen. Die Einstiegsmotorisierung erhält eine Leistungssteigerung um 15 Prozent, sie bringt es nun auf 103 kW/140 PS. So motorisiert beschleunigt der oder die Corolla in 9,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Der 2,0-Liter-Hybrid-Antrieb bringt es auf 144 kW/196 PS und schafft den Sprint in 7,5 Sekunden. Beide Motoren bieten eine verbesserte Effizienz und können zeitweise rein elektrisch fahren. Die Hybrid-Batterie konnte kompakter und leichter gefertigt werden.

Sie ist vollständig unter den Rücksitzen untergebracht, dabei bleibt die Größe des der Laderaums unverändert.

Auch im Innenraum gibt es einige Neuerungen. So das Multimedia-System mit einem 10,5-Zoll-Bildschirm und der 12,3-Zoll-Instrumentenanzeige. Toyota Safety Sense, ein Assistenzsystem, das häufige Unfallrisiken erkennt, warnt und hilft bei Bedarf mit Brems- und Lenkunterstützung. Dieses System ist serienmäßig an Bord. Eine weitere Innovation ist das drahtlose Software-Update „over the air“, das es ermöglicht, das Fahrzeug mit der jeweils neuesten Software zu aktualisieren, ohne einen Besuch in der Werkstatt zu benötigen. Die Hybrid-Batterie wird automatisch gesteuert, um die Kraftstoffeffizienz zu optimieren.

Zusammengenommen bietet der Toyota Corolla im Modelljahr 2023 mehr Leistung, mehr Effizienz und mehr Sicherheit.

Aus unserer Sicht ist der neue Toyota Corolla Kombi ein hochwertiges, modernes Kompakt-Auto mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einstiegspreis für den 5-Türer mit dem 1.8-Liter-Hybrid-Antrieb liegt bei 33.340 Euro. Der oder die Corolla bietet alltagstauglichen Komfort, moderne Sicherheisfeatures und eine Vernetzung mit dem Internet. Schon bisher war der Corolla ein im Vergleich zuverlässiges und umweltfreundliches Auto. Ob er die auch Erwartungen der Kunden trifft, wird sich zeigen, wenn er Ende März auf den Markt kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport (2023)

Antrieb: Frontantrieb

Max. Drehmoment: 190 Nm bei 4.400 – 6.000 U/min

Getriebe stufenloses CVT-Getriebe

Systemleistung: kW / PS 144 kW / 196 PS

Beschleuningung 0 – 100 km/h: 7,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Verbrauch: 4,4 – 4,7 Liter

Leergewicht: 1.515 – 1.610 kg

Anhängelast (gebremst): 750 kg,

Stützlast 75 kg

Länge / Breite / Höhe: 4.650 / 1.790 / 1.435 mm

Grundpreis: 39.640 Euro (GR Sport)

Testwagenpreis: 42.020 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren