Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds infolge der Covid-19-Pandemie hat der Renault Samsung XM3 einen erfolgreichen Markteinstand gegeben. Das kompakte SUV-Coupé kam seit dem Verkaufsstart Ende Februar auf seinem Heimatmarkt auf 22.175 Bestellungen und in knapp 50 Tagen auf 10.000 Kundenauslieferungen. Das markiert für die Konzerntochter des französischen Automobilherstellers einen neuen Rekord. Der XM3 von RSM (Renault Samsung Motors) basiert auf dem Renault Arkana, der seit 2019 auf dem russischen Markt erhältlich ist und eine Schlüsselrolle in der internationalen Wachstumsstrategie der Franzosen spielt.

Den Innenraum des XM3 prägen hochwertige Materialien. Bestimmendes Element ist die leicht dem Fahrer zugewandte Mittelkonsole mit 9,3-Zoll-Multimedia-Touchscreen und das digitale Kontrollinstrument im Zehn-Zoll-Format. Als Motoren stehen in Südkorea zwei Benziner zur Wahl: ein 1,6-Liter-Motor mit dem stufenlosen CVT-Getriebe X-tronic und das von 80 Prozent der Kunden gewählte Turboaggregat TCe 260 mit Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das 1,3-Liter-Aggregat ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Renault und Daimler.

Dem erfolgreichen Marktstart ging eine digitale Kommunikationskampagne voraus, die sich speziell an junge Zielgruppen richtete. Eine Microseite mit virtuellem Showroom und zahlreichen Videos gab frühzeitig detaillierte Informationen zu dem SUV-Coupé. Dazu kamen im Vorfeld der Premiere 1700 Beiträge zum XM3 sowie Post zu den Eindrücken von 30 Bloggern. Ergebnis: Rund die Hälfte der XM3-Käufer sind so genannte Millennials oder in den Dreißigern, für die die Information und der Einkauf im Netz zum Alltag gehören. ampnet

Fotos: Renault