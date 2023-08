TOGG T10X – Erstes Türkische Mid-Size SUV soll auch nach Deutschland kommen  

Im luxuriösen Yachthafen Palmarina von Bodrum (Yalikavaks) hatte Der-Autotester die Gelegenheit, einen ausführlichen Blick auf und in das erste türkische E-Auto zu werfen. Togg ist eine brandneue Elektro-Automarke (2018 gegründet) aus der Türkei. Kunden aus dem Heimatland können das SUV Togg T10X bereits bestellen. Nahezu 200.000 Vorbestellungen aus der Heimat liegen nur wenige Wochen nach Öffnung der Bestellbücher bereits vor. Im restlichen Jahr 2023 kann der Hersteller jedoch nur 28.000 Einheiten produzieren. Deshalb wird in der Türkei in einer digitalen Lotterie ausgelost, wer zuerst zum Zuge kommt.

Ab 2026 auch bei uns zu haben

Mit diesem beeindruckenden Erfolg wollen sich die Türken indes nicht zufrieden geben. Auch deutsche Kunden sollen das türkische SUV bald bestellen kaufen können. Das war zunächst für 2024 geplant, aber nach der überwältigenden Nachfrage der Türken, wird wohl nicht vor 2026 damit zu rechnen sein. Es sollen zudem weitere Modelle von Togg folgen.

TOGG T10X

Zwei Akku-Sets für 314 oder 523 Kilometer Reichweite

In der Türkei kostet der Togg derzeit ab rund einer Million Türkische Lira für die V1-Ausstattung. Das wären – ob der hohen Inflation in der Türkei, tagesaktuell umgerechnet – etwa 33.000 Euro. Diesen im Vergleich sehr günstig erscheinenden Preis wird es für deutsche Kunden kaum geben, es kursieren Einstiegspreise ab etwa über 45.000 Euro. Wir werden schnellst möglich berichten, wann, zu welchem Preis und in welchen Varianten das Togg Mid-Size-SUV zu uns kommen wird. Die auf den Fotos gezeigte Variante beinhaltet die V2-Ausstattungen plus Optionen.

Das türkische Elektro-SUV wird das stetig und schnell wachsende Angebot asiatischer E-Autos hierzulande erweitern. Die deutschen Kunden werden immer mehr Auswahl haben, und die Preise für E-Autos sollten durch den zunehmenden Wettbewerb mittelfristig deutlich fallen. Das ist die schönen Seite der Medaille. Auf der anderen Seite dürfte sich die Wertschöpfung und damit der Wohlstand aus Deutschland und dem politischen Europa entfernen. Man kann hier kaum zuversichtlich sein.

Der T10X ist ein modern und angenehm klar gezeichnetes SUV mit sportlich-kurzen Überhängen. Auch der Innenraum mit seinem aus mehreren Screens (über die gesamte Breite) bestehenden Armaturenbrett kann uns in Qualitäts- und Verarbeitungsanmutung auf den ersten Blick durchaus gefallen. Zwei Ausstattungsvarianten, V1 und V2, stehen in der Türkei zur Wahl.

Serienmäßig gibt es für den türkischen markt ein 12-Zoll-Instrumenten-Display, ein 29-Zoll-Touchscreen für die Infotainment-Funktionen sowie eine Innenraum-Kamera, die auf Zuruf vom Fahrer Selfies knipsen und per 4G-Internetverbindung ins Internet hochladen kann. Der Togg ist gleichsam ein „Mobiles Smart Device“ mit „vollständig integrierte Konnektivität“. Eine künstliche Intelligenz (KI) soll aus Interaktionen mit dem Fahrer oder der Fahrerin lernen und Empfehlungen geben können, die Sprachsteuerung auch einen Dialog beherrschen. Es gibt einen Wi-Fi-Hotspot. Auch Over-the-Air-Updates und Online-Navigation möglich sein.

Die Ausstattungslinie „V2“ bringt in der Türkei 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, einen adaptiven Abstandsregeltempomaten, eine elektrische Heckklappe, Kunstlederausstattung, eine farblich variable Ambientebeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbare Vordersitze sowie Heizungen für Windschutzscheibe und Rücksitze mit. Auch moderne Assistenzsysteme wie ein Toter-Winkel-Assistent, Querverkehrs- und Müdigkeitswarner und ein automatischer Einpark-Assistent sind mit an Bord.

Ab 218 PS Leistung

Es soll zwei Leistungs- und zwei Akku-Varianten geben, die Reichweiten zwischen 314 (52 kWh) und 523 Kilometern (88,5 kWh) möglich machen sollen. Bleibt abzuwarten, welche Reichweitenwerte sich im Alltagstest ergeben werden. Die Leistung des Togg SUVs soll in seiner Basis 218 PS betragen, Das Drehmoment soll bis zu 350 Newtonmeter reichen. Zunächst wird es ausschließlich einen Hinterradantrieb geben, ein Allradantrieb soll jedoch zeitnah folgen. Als Höchstgeschwindigkeit werden 185 Stundenkilometer genannt. Aus dem Stand soll Tempo 100 in 7,4 Sekunden erreicht sein.

Mittelfristig möchte die türkische Marke jährlich eine Million Autos produzieren. An ambitioniertes Ziel. Aufgrund unseres ersten Eindrucks halten wir diesen Erfolg durchaus für möglich. Allerdings muss man abwarten, was erste Fahrtests ergeben werden. Wir werden berichten, sobald wir die Möglichkeit zu einer Testfahrt bekommen haben.

Technische Daten

Togg T10X Long Range 88.5 kWh (218 PS) BEV

Modifikation (Motor) Long Range 88.5 kWh (218 PS) BEV

Antriebsstrangarchitektur BEV (Batterie-Elektrofahrzeug)

Karosserie SUV, Crossover

Beschleunigung 0 – 100 km/h 7.8 s

Höchstgeschwindigkeit 185 km/h

Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) 9.4 kg/PS, 106.3 PS/Tonne

Bezogenes Drehmoment 5.9 kg/Nm, 170.6 Nm/Tonne

Brutto-Batteriekapazität 88.5 kWh (long Range)

Batteriespeicher-Technologie Lithium-Ionen (Li-Ion)

Еlektrische Reichweite (WLTP) 523 km

Stromverbrauch (WLTP) 16.9 kWh/100 km

Elektromotor

Elektrische Leistung 218 PS

Elektrisches Drehmoment 350 Nm

Standort des Elektromotors Hinterachse, Quer

Systemleistung 218 PS

Systemdrehmoment 350 Nm

Leergewicht 2051-2087 kg

Kofferraumvolumen Min. 441 l

Kofferraumvolumen Max. 1515 l

Länge 4.599 mm / Breite 1.886 mm / Höhe 1.675 mm

Radstand 2.890 mm

Bodenfreiheit 190 mm

Antriebsart Hinterradantrieb

Anzahl der Gänge und Art des Getriebes 1 Gänge, Automatikgetriebe

Felgen Größe 7.5J x 18; 8J x 19

