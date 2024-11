Suzuki setzt Vitara unter Strom

Suzuki bringt mit dem neuen e Vitara sein erstes vollelektrisches Fahrzeugmodell (BEV) auf den Markt. Das elektrische B-SUV wird ab Frühjahr 2025 im indischen Suzuki Werk Gujarat produziert und voraussichtlich von Sommer 2025 an in Deutschland erhältlich sein.

Die Lithium-Eisenphosphat-Antriebsbatterie steht in zwei Ausführungen mit 49 kWh und 61 kWh zur Wahl.

In Kombination mit der 49-kWh-Batterie leistet der Elektromotor 144 PS/106 kW und entwickelt ein maximales Drehmoment von 189 Nm. Die Variante mit großer Batterie wird in Verbindung mit Front- oder Allradantrieb angeboten. Hier arbeitet an der Vorderachse stets ein 174 PS/128 kW starker Elektromotor. Die Allradversion wartet mit einem weiteren Motor an der Hinterachse auf, der zusätzliche 65 PS/48 kW leisten kann. Die Systemleistung beträgt bei der Allradvariante 183 PS/135 kW mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm.

Vorläufige technische Spezifikationen des Suzuki e Vitara

Batteriekapazität [kWh] 49 61

Antrieb 2WD 2WD 4WD

Abmessungen

Länge [mm] 4.275

Breite [mm] 1.800

Höhe [mm] 1.635

Radstand [mm] 2.700

Spurweite vorne [mm] 1.540

Spurweite hinten [mm] 1.545

Wendekreis [m] 10,4

Bodenfreiheit [mm] 180

Motor

Maximale Leistung Systemleistung [kW/PS] 106/144 128/174 135/183

Vorne [kW/PS] 106/144 128/174 128/174

Hinten [kW/PS] – – 48/65

Maximales Drehmoment [Nm] 189 189 300

Getriebe

Art Ein-Gang-Getriebe

