Suzuki hat seinen Kleinsten überarbeitet. Der Swift ist nun mit verändertem Exterieur, neuen Mildhybrid-Antrieben und höherer Sicherheitsausstattung erhältlich. Der Fünftürer wird in den Ausstattungslinien „Club“, „Comfort“ und „Comfort+“ angeboten. Als Alternative zum serienmäßigen Fünfgang-Schaltgetriebe bietet Suzuki ein stufenloses CVT-Getriebe an. Mit manuellem Schaltgetriebe lässt sich der Swift weiterhin mit Allradantrieb mit Visko-Kupplung kombinieren. Die Preise beginnen bei 16.230 Euro.

Das Design wurde insbesondere durch einen neu gestalteten Kühlergrill in dreidimensionaler Optik erneuert. Neu designte 16-Zoll-Leichtmetallräder sind ebenso mit an Bord wie neue Innenraumdekorelemente in der Ausstattungslinie Comfort+.



Der 1,2-Liter-Dualjet-Benzinmotor wurde überarbeitet und leistet 83 PS. Integriert ist eine elektrisch gesteuerte variable Nockenwellenverstellung und eine leistungsabhängige variable Ölpumpe. Das serienmäßig Mildhybrid-System umfasst einen integrierten Startergenerator, der auch als Elektromotor dient, sowie eine Lithium-Ionen-Batterie mit von drei auf zehn Ampherstunden erhöhten Kapazität.



Ab der Ausstattungsvariante Comfort kommen im Swift neue Assistenzsysteme hinzu. Darunter ein Toter-Winkel-Warner, eine Verkehrszeichenerkennung die Verkehrsschilder im Kombiinstrument anzeigt, sowie ein Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff. ampnet

Fotos: Suzuki