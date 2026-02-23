Subaru startet Elektro-SUV in Eigenproduktion

Subaru hat im Werk Yajima in Gunma/Japan die Produktion des neuen E-OUTBACK gestartet und fertigt damit erstmals ein vollelektrisches Modell für den globalen Markt in Eigenregie. Für das batterieelektrische SUV wurde die Produktionslinie zwischen August 2025 und Januar 2026 umfassend modernisiert. Sie ermöglicht nun die flexible Fertigung von Elektro-, Benzin- und Hybridfahrzeugen auf einer gemeinsamen Linie. Der E-OUTBACK ist das dritte gemeinsam mit der Toyota Motor Corporation entwickelte Elektromodell und steht für die weiter intensivierte Zusammenarbeit beider Unternehmen. In Europa treibt Subaru 2026 seine Elektro-Offensive mit dem E-OUTBACK, dem überarbeiteten Subaru Solterra sowie dem neuen Kompakt-SUV UNCHARTED weiter voran. Alle Modelle basieren auf der weiterentwickelten e-Subaru Global Platform und verbinden markentypische Fahrstabilität mit den Vorteilen der Elektromobilität.

