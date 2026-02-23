Subaru startet Elektro-SUV in Eigenproduktion
Subaru hat im Werk Yajima in Gunma/Japan die Produktion des neuen E-OUTBACK gestartet und fertigt damit erstmals ein vollelektrisches Modell für den globalen Markt in Eigenregie. Für das batterieelektrische SUV wurde die Produktionslinie zwischen August 2025 und Januar 2026 umfassend modernisiert. Sie ermöglicht nun die flexible Fertigung von Elektro-, Benzin- und Hybridfahrzeugen auf einer gemeinsamen Linie. Der E-OUTBACK ist das dritte gemeinsam mit der Toyota Motor Corporation entwickelte Elektromodell und steht für die weiter intensivierte Zusammenarbeit beider Unternehmen. In Europa treibt Subaru 2026 seine Elektro-Offensive mit dem E-OUTBACK, dem überarbeiteten Subaru Solterra sowie dem neuen Kompakt-SUV UNCHARTED weiter voran. Alle Modelle basieren auf der weiterentwickelten e-Subaru Global Platform und verbinden markentypische Fahrstabilität mit den Vorteilen der Elektromobilität.
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.