Subaru macht den Outback elektrisch – aber ist er noch ein echter Subaru?
Der legendäre Subaru Outback bekommt einen elektrischen Nachfolger! Mit dem Subaru e-Outback schlägt Subaru ein neues Kapitel auf. Doch kann der Elektro-SUV auch das, was seine Vorgänger so besonders gemacht hat?
Allrad, Alltagstauglichkeit, Abenteuerqualitäten und jede Menge Platz – Subaru will seine DNA auch ins Elektrozeitalter retten. Aber reicht das, um eingefleischte Outback-Fans zu überzeugen? Und ist der e-Outback eine echte Alternative zu den etablierten Elektro-SUVs?
Wir schauen uns den neuen Subaru ganz genau an und verraten euch, was uns überzeugt und wo wir etwas ändern würden.
Jetzt reinschauen und mitdiskutieren: Ist der 381 PS starke elektrische Outback ein echter Subaru?
Wichtige Technische Daten:
Subaru e-Outback in der Platinum Ausstattung:
Zwei Permanent Magnet AC-Synchronmotoren 75 AWD, Allradantrieb, 280 kW (381 PS) 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Reichweite 477 km, Energieverbrauch 16,6 kWh auf 100 km, ab 56.990,- €
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.