Der legendäre Subaru Outback bekommt einen elektrischen Nachfolger! Mit dem Subaru e-Outback schlägt Subaru ein neues Kapitel auf. Doch kann der Elektro-SUV auch das, was seine Vorgänger so besonders gemacht hat?

Allrad, Alltagstauglichkeit, Abenteuerqualitäten und jede Menge Platz – Subaru will seine DNA auch ins Elektrozeitalter retten. Aber reicht das, um eingefleischte Outback-Fans zu überzeugen? Und ist der e-Outback eine echte Alternative zu den etablierten Elektro-SUVs?

Wir schauen uns den neuen Subaru ganz genau an und verraten euch, was uns überzeugt und wo wir etwas ändern würden.

Jetzt reinschauen und mitdiskutieren: Ist der 381 PS starke elektrische Outback ein echter Subaru?

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Wichtige Technische Daten:

Subaru e-Outback in der Platinum Ausstattung:



Zwei Permanent Magnet AC-Synchronmotoren 75 AWD, Allradantrieb, 280 kW (381 PS) 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Reichweite 477 km, Energieverbrauch 16,6 kWh auf 100 km, ab 56.990,- €