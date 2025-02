Subaru Forester (2025) – Es müssen ja nicht alle Autos sportlich sein

Subaru Forester (2025): Im Lauf eines Autotester-Alltags läuft einem das Wort „sportlich“ ständig über den Weg. Nahezu jedes neue Modell möchte auf irgendeine Weise sportlich sein. Offensichtlich verkauft sich Sportlichkeit gut. Insofern ist der Subaru Forester eine Ausnahmeerscheinung. Mit ihm kann man komfortabel und an allen 4 Rädern angetrieben unterwegs sein.

Zudem erlaubt seine Bodenfreiheit von 22 Zentimetern tatsächliche Off-Road-Fahrten, was wir in unserem Video eindrucksvoll belegen. Das 4,67 Meter lange und 1,73 Meter hohe SUV bietet daneben viel Platz für bis zu 5 Personen und einen Gepäckraum, der je nach Stellung der Rücksitzlehnen zwischen 508 und 1.731 Litern bereitstellt.

Mild-Hybrid-Boxer-Antrieb ist nach wie vor ein USP

In der Vergangenheit war das Design von Subaru Modell – sagen wir mal – nicht wirklich eine herausragende Eigenschaft. Nun haben die Subaru-Verantwortlichen beim neuen Forester offensichtlich mehr Wert auf gutes Aussehen gelegt, was sich gelohnt hat, auch wenn er nach wie vor ein typischer Subaru bleibt. Die Front mit den schmalen LED-Scheinwerfern ist nun deutlich breiter angelegt, was der optischen Erscheinung gut tut. An der Seiten fallen die Radhäuser auf, die nun rechteckig ins Blech gepresst sind. Auch das Heck wirkt ist nun horizontaler ausgerichtet, was den Forester breiter erscheinen lässt. Auch das gefällt uns.

Mehr Wert gelegt auf die optische Erscheinung

Beim Interieur hat sich auch was getan. Die haptische Fläche vor dem Beifahrer am Armaturenbrett verleiht dem Innenraum eine höherer Qualitätsanmutung. Insgesamt möchte ich die Qualität der verwendeten Materialien und auch die Verarbeitungsqualität als mittlere bezeichnen. An das Bedien-System gewöhnt man sich schnell, auch wenn es kein Mainstream ist. Die Sicherheit im Forester wird durch neue und auch überarbeitetet Assistenzsysteme erhöht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit

In Summe sind es eindeutig die inneren Werte sind es, die hier überzeugen. Ein geländetaugliches Mid-Size SUV mit viel Raum für die Familie bei moderner Sicherheitstechnik zum annehmbaren Preis. Seine 136 PS reichen in meinen Augen aus, auch wenn wir ihn nicht vollbeladen und mit Anhängelast bewegt haben. Der Mild-Hybrid-Boxer-Antrieb kann bis zu 2 Kilometer weit rein elektrisch fortbewegen, das ist natürlich nicht viel. Unser Testverbrauch lag bei etwa 9 Litern, das ist kein Spitzenwert. Das CVT-Getriebe wurde zwar weiter verbessert, ist aber nach wie vor also solches zu erkennen. Die Fans mögen genau diese Antriebscharakteristik.

Überzeugend ist eine 5 Jahre währende Garantie, weil sie die Folgekosten berechenbarer macht.

Technische Daten:

Forester 2.0ie Platinum Lineartronic

Verbrennungsmotor Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle. Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank. Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei). Elektronische Kraftstoff-Direkteinspritzung. Variable Nockenwellensteuerung (AVCS = Active Valve Control System) einlass- und auslassseitig. Stop & Go Startautomatik. Partikelfilter. Schadstoffarm EURO 6e (EA).

Leistung kW (PS) / min-1 Hubrau m (ccm): 100 (136) / 5600 1995

Bohrung / Hub (mm) Verdichtungsverhältnis: 84,0 / 90 12,5

max. Drehmoment (Nm) / min-1 Batterie links / rechts (Ah) Generator (A): 182 / 4000 53 / 36

Stand- / Fahrgeräusch dB (A): 75 / 68

Elektromotor

Leistung (kW) / Drehmoment (Nm): 12,3 / 66

Lithium Ionen Batterie (V/kW/Ah): 118,4 / 13,5 / 4,8

Kraftübertragung CVT Automatikgetriebe (Lineartronic) inkl. manuellem Schaltmodus („M Bereich“) – 7 definierte Schaltkennlinien stehen zur Verfügung und lassen sich über Schaltwippen am Lenkrad aktivieren. Permanenter Allradantrieb mit elektronisch / hydraulisch geregelter Allradkupplung. Active Torque Vectoring. Integrierter Permanentmagnet 3-Phasen-Synchronmotor.

Kofferrauminhalt (l): 508

bei umgeklappten Rücksitzlehnen: 1186

Dachhoch: 1679

Abmessungen und Gewichte

Radstand (mm) 2670

Spurweite vorn / hinten (mm) 1570 / 1575

Länge / Breite (mm) 4670 / 1830

Höhe von – bis (mm) 1730 – 1730

Bodenfreiheit (mm) 220

Wendekreis (m) 11,8

Leergewicht [ohne Fahrer] (kg) 1739

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2185

Achslast vorne / hinten (kg) 1302 / 1130

Zuladung (kg) 371

Böschungswinkel vorne/hinten (°) 20,4 / 25,7

Rampenwinkel (°) 20,9

AH-Last ungebr. / gebremst (kg) 750 / 1870

AH-Last erhöht ungebr. / gebr. (kg) – / 2055

Stützlast / Dachlast (kg) 750 / 1870

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 188

Beschleunigung (sec.) 12,2

Verbrauch gemäß WLTP

Kombiniert (l/100km) / Co2 (g/km) 8.1 / 183

CO2-Klasse / Kraftstoff: G / 95 ROZ

Serviceintervalle

Ölwechsel 12 M / 15.000 km

Inspektion: 24 M / 30.000 km

Preis: ab 40.000 Euro

zum Konfigurator von Subaru: https://www.subaru.de/konfigurator/fahrzeugauswahl

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren